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港聞二

引入內地金融生物科技數據 孫東：正洽商網信辦

【明報專訊】新一份《施政報告》提到政府正探討內地數據向香港流通的安排，創新科技及工業局長孫東昨日表示，港府正與國家互聯網信息辦公室磋商，冀優先引進交通、金融及生物科技數據，以助科研及智慧經濟發展。至於政府計劃5年內引入至少100間創科企業，孫東指會考慮多個準則，包括能否促進本地生產總值（GDP）、帶來更多元就業等。

擬措施妥善應用保存留港數據

孫東昨日出席記者會時表示，國家互聯網信息辦公室今年9月發布生效的《數據出境安全評估辦法》，對數據離境有詳細及嚴格規定，而香港屬於內地境外，因此港府正與內地當局洽商，冀內地允許一部分數據在特定條件下輸入香港。孫表示，港府考慮制訂相關措施，令內地留在香港的數據能獲妥善應用及保存。

孫東說，數據對促進本港在未來發展人工智能、智慧經濟及智慧城市等有重要作用，因此有需要與內地洽商數據流通，形容本港日後若結合本地、內地及海外數據，將有助貿易交通物流發展。孫又指，香港很多大學在內地都有分校，科研過程中數據如何有效流通，對兩地辦學亦非常重要。他稱亦會優先考慮引入教育、科技、交通、金融等數據。

盧煜明稱有利醫學研究

從事生物科技研究多年的香港中文大學醫學院副院長盧煜明以遺傳病研究為例，指研究基因與疾病的關係需要大量數據，「例如某種基因轉變會否令某種心臟疾病增加等」，如可存取內地數據，對促進研究將有裨益。他又指，部分遺傳病罕見，本港人口規模小，只有700多萬，樣本量不足為研究帶來限制。

引進企業帶來多少GDP增長

孫東：暫無明確指標

《施政報告》提到目標5年內透過50億元「策略性創科基金」，引進至少100間具潛力或代表性的創科企業在港設立業務。孫東昨進一步交代引進企業的準則，包括有較高技術含量，在某個領域能夠達到國際領先水準，且適合在香港發展。他又指，引進的企業能為促進本港經濟發展、提供更多元就業機會，亦是考慮因素。

被問及政府有否訂立目標、期望引進企業可為本港GDP帶來多少增長，孫東表示，製造業是衡量一個地方創科發展重要指標，稱製造業現時只佔本地GDP約1%，期望引進龍頭企業後有增長。他表示，政府暫未有明確指標，但希望有一定增長，「如果說10年以內，能否從1%增至10%，這個比例進取的，但不能說想都不敢想，我想是取決於各人的共同努力」。

明報記者

（2022年施政報告）

相關字詞﹕數據出境安全評估辦法 國家互聯網信息辦公室 內地數據 創新科技及工業局

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