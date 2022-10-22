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發展局：將軍澳填海選址創新園對出水域 會聽居民意見

【明報專訊】《施政報告》提出推展「3鐵3路」運輸基建，外界關注造價及財務安排。運輸及物流局長林世雄昨表示，當局對基建財務方案持開放態度，私人參建、發債及「建造、營運及移交」模式（BOT）均考慮。

「3鐵3路」包括將軍澳線南延線至將軍澳第137區，發展局昨回覆本報表示，會研究於將軍澳創新園對出水域範圍填海，以提供將軍澳線南延線所需用地，料年底前完成研究及公布詳細發展計劃，包括填海範圍，將聽取持分者包括附近居民的意見。

創新園對出水域鄰近日出康城，西貢區議員張美雄昨表示，收到很多街坊反映極力反對填海，因業主購入單位時沒預期附近有填海計劃，勢影響景觀和樓價，「有幾千戶會受影響」。張又稱，政府2013年曾建議日出康城對出填海，當時因居民反對而擱置，建議如要為137區填海提供設施，應在137區對開水域填海。

林世雄：3鐵3路年底諮詢

林世雄昨在記者會回應多項基建細節。中鐵線從元朗連接九龍塘，林形容，九龍塘是觀塘線及東鐵線的匯乘站，除有「南北意味」，亦有「東西線元素」，認為比起連接荃灣線，更有效紓緩屯馬線擠塞。對於3鐵3路那些項目會「先上馬」 ，林稱今年底會就多項基建做公眾諮詢，明年底會整合意見。

林又承認，當局正研究《鐵路發展策略2014》提及的東九龍線，原有走線坡度高，有技術困難及成本考慮，故審視沿線乘客量後，認為棄重鐵改用高架無軌捷運仍可處理市民出行情况，走線會由寶達至彩虹，正做可行研究，「大家畀少少時間我哋」。2014年公布的 《策略》亦提及北港島線及南港島線西延，惟至今8年未有進展，林稱前者正與港鐵商討，有結果適時公布，後者因需配合華富邨重建，時間表待推進。

至於目前正推展的元朗公路擴闊工程、屯門繞道、11號幹線、青衣至大嶼山連接路，林料可在2033年或之前分階段開通。

（2022年施政報告）

相關字詞﹕將軍澳137區 施政報告

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