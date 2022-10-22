港聞

港聞二

甯漢豪：不排除發展郊園個別地塊 稱收回高球場「已完成討論」不走回頭路

【明報專訊】政府日前公布第三輪「綠化地帶」檢討選址，新識別8個選址約255公頃土地，料可建7萬個單位。發展局長甯漢豪昨稱，8個選址不涉郊野公園邊陲地帶，惟未來不排除研究在郊野公園範圍內發展個別合適地塊。她並指出政府收回粉嶺高球場32公頃用地過往已完成討論，不會走回頭路。

稱不發展綠化地難以覓地

甯漢豪昨出席商台《在晴朗的一天出發》時表示，政府已覓得未來10年能平整建屋的3200多公頃土地，其中約1300公頃來自「北部都會區」，其餘土地來自填海、其他新發展區及綠化地等。她說，過往曾發展約40幅綠化地，成功改劃提供約7萬個單位，稱若不發展綠化地，難以覓地。她又指出，綠化地帶生態價值較郊野公園低，認為社會要作出平衡。她亦承認，即使目前聚焦發展綠化地，「如果社會個別覺得郊野公園入面嘅地方，政府應該去看，我地適時都會個別去考慮」。

稱1500公頃棕地 一半難發展

甯漢豪又指出，目前已被劃出的約1500公頃棕地，一半納入發展計劃，剩餘的難以全部發展，因部分要用作棕地作業用地或緩衝地。她解釋，現時仍有眾多棕地作業及鄉郊工業，屬本港經濟一環，若全方位掃除所有棕地，將對本港造成影響。她續說，部分棕地作業涉及露天場所，包括放置建築地盤機械的吊臂場，難以安置在多層式工廈，故需保留一半的棕地。

至於交椅洲人工島發展計劃，甯稱政府計劃在2025年開始填海，按照近年於東涌的填海工程進度，預計只需約兩年時間便完成第一批填海工作，預計2029/30年便有熟地。

談及政府應否收回粉嶺高爾夫球場其中32公頃用地，甯稱相關建議過往已完成討論，如走回頭路，擔心政府日後在其他收地發展工作會遇上更多波折。她又相信，收回用地不會影響本港高爾夫球發展，高球會亦可於餘下用地繼續舉辦賽事。她續補充，高球場用地明年8月歸還政府，相信仍有時間完成審批環評報告等程序，預計明年11月可提交至行政會議拍板。

環團斥「先綠後棕」 房屋規劃缺策略

綠色和平資深項目主任陳可淳表示，政府對發展郊野公園態度模糊，並斷言「落閘」只會發展一半棕地， 為破壞郊野埋下伏線。她又質疑，政府目前取態由「先棕後綠 」，改為「先綠後棕」，不分優次及缺乏策略進行房屋規劃。

明報記者

（2022年施政報告）

相關字詞﹕發展局局長 綠化地帶 高球場

上 / 下一篇新聞

白田邨地盤泥土含類鼻疽菌基因 袁國勇：未知細菌生死 源頭仍不明
白田邨地盤泥土含類鼻疽菌基因 袁國勇：未知細菌生死 源頭仍不明
街坊稱避走近地盤 工人憂感染
街坊稱避走近地盤 工人憂感染
主辦機構引述電檢處指《黑夜之神》暴力不宜戶外播
主辦機構引述電檢處指《黑夜之神》暴力不宜戶外播
97後出生准BNO居英 駐港公署斥再挖「牆角」
97後出生准BNO居英 駐港公署斥再挖「牆角」
單車節12．18復辦 七欖准進食 金融峰會陽性者有專門航班離港 盧寵茂：非大細超
單車節12．18復辦 七欖准進食 金融峰會陽性者有專門航班離港 盧寵茂：非大細超
教師倘非弘揚愛國愛港 李家超：就要處理他
教師倘非弘揚愛國愛港 李家超：就要處理他
認流失8.8萬高技術人口 孫玉菡：港星吸才計劃難比較
認流失8.8萬高技術人口 孫玉菡：港星吸才計劃難比較
僅共創明Teen設KPI 孫稱扶貧「與方方面面都有關」
僅共創明Teen設KPI 孫稱扶貧「與方方面面都有關」
撤口罩令否 李：兒童接種率大升可考慮
撤口罩令否 李：兒童接種率大升可考慮
「不會說搵夠地」 覓地不止3000公頃
「不會說搵夠地」 覓地不止3000公頃
發展局：將軍澳填海選址創新園對出水域 會聽居民意見
發展局：將軍澳填海選址創新園對出水域 會聽居民意見
引入內地金融生物科技數據 孫東：正洽商網信辦
引入內地金融生物科技數據 孫東：正洽商網信辦
「半閉環」旅遊 楊潤雄：願意考慮
「半閉環」旅遊 楊潤雄：願意考慮
龔如心遺願總理監管資產 官：無權要求 判辭指華懋慈善基金角色非無可取替
龔如心遺願總理監管資產 官：無權要求 判辭指華懋慈善基金角色非無可取替
基金借貸曾蝕半億 官：需界定「合適」受託人
基金借貸曾蝕半億 官：需界定「合適」受託人
涉賣機頂盒程式轉播NowTV 海關深水埗拘影音舖店東
涉賣機頂盒程式轉播NowTV 海關深水埗拘影音舖店東
6煞車撞法拉利 砍「過底」黑漢
6煞車撞法拉利 砍「過底」黑漢
研灣區可用醫療券 林正財：非推長者往灣區
研灣區可用醫療券 林正財：非推長者往灣區
食衛局監督主任非禮罪脫 官：未見動作 事主或過敏
食衛局監督主任非禮罪脫 官：未見動作 事主或過敏
着下屬入房教電腦 入境主任認偷拍
着下屬入房教電腦 入境主任認偷拍
北區檢1600萬元私煙 二人集團被捕
北區檢1600萬元私煙 二人集團被捕
執法截聽搞錯目標 同名同姓 數月始知
執法截聽搞錯目標 同名同姓 數月始知
大麻二酚被禁 有零售商「買一送一」清貨
大麻二酚被禁 有零售商「買一送一」清貨
替人追債 跆拳前港將意圖損壞罪成
替人追債 跆拳前港將意圖損壞罪成
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】審版權修例 管牧質疑「報導」改「報道」 官員指「道」較中性 《小學詞表》都咁用
【Emily】審版權修例 管牧質疑「報導」改「報道」 官員指「道」較中性 《小學詞表》都咁用
【Emily】青年節擬每年辦 區議員質疑抄橋
【Emily】青年節擬每年辦 區議員質疑抄橋
【Emily】太古搞展覽 述煉糖汽水航運等變遷
【Emily】太古搞展覽 述煉糖汽水航運等變遷
【Emily】勞顧會勞方選舉 有建制KOL參選
【Emily】勞顧會勞方選舉 有建制KOL參選
【Emily】生日蛋糕寫「笑看風雲」 林健鋒：香港見曙光
【Emily】生日蛋糕寫「笑看風雲」 林健鋒：香港見曙光