甯漢豪：不排除發展郊園個別地塊 稱收回高球場「已完成討論」不走回頭路

稱不發展綠化地難以覓地

甯漢豪昨出席商台《在晴朗的一天出發》時表示，政府已覓得未來10年能平整建屋的3200多公頃土地，其中約1300公頃來自「北部都會區」，其餘土地來自填海、其他新發展區及綠化地等。她說，過往曾發展約40幅綠化地，成功改劃提供約7萬個單位，稱若不發展綠化地，難以覓地。她又指出，綠化地帶生態價值較郊野公園低，認為社會要作出平衡。她亦承認，即使目前聚焦發展綠化地，「如果社會個別覺得郊野公園入面嘅地方，政府應該去看，我地適時都會個別去考慮」。

稱1500公頃棕地 一半難發展

甯漢豪又指出，目前已被劃出的約1500公頃棕地，一半納入發展計劃，剩餘的難以全部發展，因部分要用作棕地作業用地或緩衝地。她解釋，現時仍有眾多棕地作業及鄉郊工業，屬本港經濟一環，若全方位掃除所有棕地，將對本港造成影響。她續說，部分棕地作業涉及露天場所，包括放置建築地盤機械的吊臂場，難以安置在多層式工廈，故需保留一半的棕地。

至於交椅洲人工島發展計劃，甯稱政府計劃在2025年開始填海，按照近年於東涌的填海工程進度，預計只需約兩年時間便完成第一批填海工作，預計2029/30年便有熟地。

談及政府應否收回粉嶺高爾夫球場其中32公頃用地，甯稱相關建議過往已完成討論，如走回頭路，擔心政府日後在其他收地發展工作會遇上更多波折。她又相信，收回用地不會影響本港高爾夫球發展，高球會亦可於餘下用地繼續舉辦賽事。她續補充，高球場用地明年8月歸還政府，相信仍有時間完成審批環評報告等程序，預計明年11月可提交至行政會議拍板。

環團斥「先綠後棕」 房屋規劃缺策略

綠色和平資深項目主任陳可淳表示，政府對發展郊野公園態度模糊，並斷言「落閘」只會發展一半棕地， 為破壞郊野埋下伏線。她又質疑，政府目前取態由「先棕後綠 」，改為「先綠後棕」，不分優次及缺乏策略進行房屋規劃。

明報記者

（2022年施政報告）