撤口罩令否 李：兒童接種率大升可考慮

李家超昨早接受港台節目訪問，回應聽眾對《施政報告》的提問，有聽眾問到政府可否容許市民自行決定是否戴口罩，特別是在戶外道路，李家超回應稱，所有專家一致認同應維持戴口罩的規定，以確保隱性患者不會傳播病毒，也要保護高風險人士。他表示，關注兒童等疫苗接種率比較低的年齡層，若兒童接種率明顯上升，足以保護高風險人士，政府或考慮是否撤銷戴口罩規定。

劉宇隆稱成本低 倡維持3至6月

醫衛局長盧寵茂則指，歐美等地日前棄用口罩的地區正考慮重啟口罩令，反映口罩屬防感染的重要措施，又指本港「一老一幼」的接種率仍未如理想，重申政府抗疫不想走回頭路。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆則表示，知道社會有不少聲音渴望解除口罩令，惟戴口罩的社會成本很低，且能對付不同新冠變異病毒株，建議未來3至6個月應維持口罩令，其後隨着疫情發展逐步調整相關要求。港大醫學院生物化學系教授金冬雁稱，不乏兒童染疫後傳染家人，而幼童接種率仍然偏低，認為特首說法「似乎都有啲道理」。根據政府網頁，截至昨日3歲以下幼童、80歲以上長者首針接種率分別約為18%及71%，金稱，對政府而言「實情就是佢哋（長者、幼童）疫苗接種率唔理想影響復常」，在接種率停滯不前下，政府只能靠此辦法「谷針」。

港首現BQ.1.1本地個案

新冠疫情方面，本港昨增5393宗個案，5023宗屬本地感染。另再有本地個案錄得帶Omicron新變異病毒株，當中XBD及BQ.1.1各添兩宗本地個案，為首次公布有本地個案帶BQ.1.1，兩宗BQ.1.1個案分別涉一名居於沙田、無接種疫苗的37歲女子，以及一名居於九龍城、已打3針的43歲女子。衛生防護中心未有交代本地帶新變異病毒株何時檢測陽性、與其他個案有否流行病學關聯。本港截至昨日錄得4宗XBD本地個案。

（2022年施政報告）