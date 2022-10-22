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認流失8.8萬高技術人口 孫玉菡：港星吸才計劃難比較

【明報專訊】行政長官李家超日前發表《施政報告》時表示，過去兩年香港勞動人口流失14萬人。勞福局長孫玉菡昨於港台節目《千禧年代》中補充，流失的14萬勞動人口中，有約8.8萬人屬高技術人口，香港明顯出現人才缺口，加上本地人才數量不足，故需要外來人才。《報告》提出「高端人才通行證計劃」（高才通），招攬名校畢業生等專才來港發展，惟薪金要求、學歷等門檻比新加坡高，孫玉菡就指兩地難比較，香港有固有優勢。

孫玉菡表示，已向不同行業了解，本港現時最短缺為中高層人員，指雖然最大的人才庫是本地人才，惟不能否認數量不夠，又指未來將出現新產業，故需補充人才。高才通向合資格人才發出簽證，惟部分申請門檻較新加坡的「頂級專才准證」高，孫表示制訂人才政策毋須與別人比較，又指高才通申請者來港前毋須先找工作，認為計劃具吸引力。

無學科要求 稱人才行業「自然配對」

高才通招攬全球百強大學的畢業生，孫表示計劃無學科要求，稱香港各行各業都有人才需要，最有效的方法是開放給有能者來港，人才會與行業發展自然配對。

另外《施政報告》提到，明年將推出「特別計劃」，將放寬輸入護理員的比例和精簡申請審批程序，孫玉菡表示，靠本地人力難以應付護理員方面的需求，故提出合約院舍、津助院舍及買位院舍都可輸入一定比例的護理員，惟現時未能提供輸入的具體數字，但方向是要「扭鬆」比例和簡化申請辦法。他又指，興建資助院舍要長規劃時間，故仍會以居家安老為本。

所有院舍明年准輸入護理員

第五波新冠疫情期間，當局批准院舍輸入3000多名護理員，孫昨於記者會上表示，此為一次性安排，期限為兩年，應可應付未來兩年院舍的人手需求，續指本港院舍護理員面對長期短缺，需有長遠辦法，故期望在「特別計劃」中將輸入護理員的做法放寬至所有院舍。至於明年10月起將關愛基金下長者和殘疾人士照顧者津貼恆常化並提高金額，孫表明要訂明哪些人有條件申請，「我們要劃一條線，因為這些是公帑」。

《報告》未提標準工時 稱疫情礙研究

《報告》也提出由最低工資委員會研究優化最低工資檢討機制，包括檢討周期，被問到由兩年一檢改成一年一檢會否難取共識，孫在《千禧年代》表示不能低估其難度，但有信心最低工資委員會可找到辦法。至於《報告》未提制訂標準工時，孫表示相關行業委員會仍在討論工時指引，因受新冠疫情影響，研究時間較預期慢。

（2022年施政報告）

相關字詞﹕高才通 高端人才通行證計劃 人才 施政報告

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