認流失8.8萬高技術人口 孫玉菡：港星吸才計劃難比較

孫玉菡表示，已向不同行業了解，本港現時最短缺為中高層人員，指雖然最大的人才庫是本地人才，惟不能否認數量不夠，又指未來將出現新產業，故需補充人才。高才通向合資格人才發出簽證，惟部分申請門檻較新加坡的「頂級專才准證」高，孫表示制訂人才政策毋須與別人比較，又指高才通申請者來港前毋須先找工作，認為計劃具吸引力。

無學科要求 稱人才行業「自然配對」

高才通招攬全球百強大學的畢業生，孫表示計劃無學科要求，稱香港各行各業都有人才需要，最有效的方法是開放給有能者來港，人才會與行業發展自然配對。

另外《施政報告》提到，明年將推出「特別計劃」，將放寬輸入護理員的比例和精簡申請審批程序，孫玉菡表示，靠本地人力難以應付護理員方面的需求，故提出合約院舍、津助院舍及買位院舍都可輸入一定比例的護理員，惟現時未能提供輸入的具體數字，但方向是要「扭鬆」比例和簡化申請辦法。他又指，興建資助院舍要長規劃時間，故仍會以居家安老為本。

所有院舍明年准輸入護理員

第五波新冠疫情期間，當局批准院舍輸入3000多名護理員，孫昨於記者會上表示，此為一次性安排，期限為兩年，應可應付未來兩年院舍的人手需求，續指本港院舍護理員面對長期短缺，需有長遠辦法，故期望在「特別計劃」中將輸入護理員的做法放寬至所有院舍。至於明年10月起將關愛基金下長者和殘疾人士照顧者津貼恆常化並提高金額，孫表明要訂明哪些人有條件申請，「我們要劃一條線，因為這些是公帑」。

《報告》未提標準工時 稱疫情礙研究

《報告》也提出由最低工資委員會研究優化最低工資檢討機制，包括檢討周期，被問到由兩年一檢改成一年一檢會否難取共識，孫在《千禧年代》表示不能低估其難度，但有信心最低工資委員會可找到辦法。至於《報告》未提制訂標準工時，孫表示相關行業委員會仍在討論工時指引，因受新冠疫情影響，研究時間較預期慢。

（2022年施政報告）