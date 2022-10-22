教師倘非弘揚愛國愛港 李家超：就要處理他

《施政報告》不少篇幅提及「一國兩制」及管治，但未提到普選或政制發展，李家超在有線節目《有理有得傾》受訪時強調，其優先工作不在選舉制度，而是按現有制度安排選舉，被問到會否在任內推展普選工作，他稱《基本法》已列出選舉制度、目標、步伐應如何推進。

國民教育方面，李說主流價值觀應是弘揚愛國愛港、擁護一國兩制，指若有教師不是教這價值觀，他不認同；至於會否解僱相關教師，他說「就要處理他」。問到如何評估學校落實國民教育的工作是否足夠，他指該價值觀並不含糊，教育工作者也很專業，反問主持有什麼地方含糊。

《報告》附件列出包括績效指標（KPI）的不同指標，李表示不擔心變「跑數」，制訂有關指標前都思考過，稱最重要是令公務員有承擔。

3司長任副組長 現屆政府「4領導」

另外李家超接受Now《大鳴大放》訪問時表示，《報告》展示管治班子的團隊合作，他以與3名司長共同領導的「融入國家發展大局督導組」為例，強調新一屆政府不再是「一人領導」。他說，以前的政府都有領導，但可能只有一個，現屆政府則有4個領導，「我的能力就是4倍」，稱3名司長作為副組長，可在其旗下研究在大灣區、十四五規劃上各自如何發揮。

優才計劃取消配額 否認「換血」

《報告》提出不少措施吸引人才，其中以內地人為主的「優秀人才入境計劃」明年起取消配額。李家超在「有線新聞」受訪時否認取消配額是「換血」，批評說法太偏頗、狹隘，又稱人才來源地不是政府的最重要考慮，重點是放眼世界。

（2022年施政報告）