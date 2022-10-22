單車節12．18復辦 七欖准進食 金融峰會陽性者有專門航班離港 盧寵茂：非大細超

國際金融領袖投資峰會11月2日將在本港舉行，「彭博社」日前報道，港府考慮讓峰會出席者在病毒檢測呈陽性時乘坐私人飛機離港。醫衛局常任秘書長陳松青昨日回應稱，政府對峰會出席者檢測陽性後的隔離安排將與其他抵港人士一樣，但當局會方便他們，按情况安排專門航班離港返國，不過屆時仍需視乎航班安排，以及須確保航程「點對點」。

陳松青稱，當局正與金管局密切溝通，確保相關活動能順利進行，展示本港重新與世界連繫，重申當局會同時考慮疫情傳播風險，屆時參與者仍要做核酸檢測及快測，另會提供指定酒店及活動場地。被問及金融峰會有專門的防疫安排是否「大細超」，醫衛局長盧寵茂稱，政府有按大型活動的性質、人數及場地等提供針對性的防疫方案，以確保活動順利舉行，但不表示對參與人士無防疫政策，亦非對香港市民或其他入境人士不公平或「大細超」。

金管局：安排「提供適當便利」已獲批

金管局回覆本報查詢時表示，港府已批核適用於峰會的防疫安排，這些安排為與會者參加峰會和進行商務活動「提供適當的便利」。

至於體育盛事方面，旅發局昨日公布將於12月18日舉行「新鴻基地產香港單車節」，再次以「三隧三橋」為活動路線，覆蓋6區多個地標，包括青馬大橋、汀九橋及昂船洲大橋，以及ICC環球貿易廣場等多個標誌建築及主要幹道，活動將設供公眾報名的「50公里組」及「30公里組」。旅發局稱稍後會公布防疫安排等詳情。

單車節續「三隧三橋」 不包港珠澳橋

翻查資料，單車節自2018年10月舉行後便因社會事件及新冠疫情爆發一直停辦，原定今年1月移師港珠澳大橋香港段舉行，因第五波疫情爆發取消。

另外，欖總昨日公布政府批准七欖觀眾可在觀眾席進食，欖總行政總裁麥偉彬表示高興成功爭取，相信有助炒熱氣氛。欖總表示，入場人士須在進入大球場前出示同日完成的陰性快測結果。由日前「准飲不准食」放寬至「准飲准食」，呼吸系統科專科醫生梁子超認為兩者風險相若，加上觀眾入場前要做快測，「比起每日有數十萬人在餐廳用膳，一次性有數以萬計的人做快測後短時間進食，其實風險比較少」。

楊德強：正籌備壁球公開賽

被問到政府是否放寬處理大型盛事的申請準則，體育事務專員楊德強回覆本報查詢時表示，社交距離措施大致相同，仍是按每項活動情况處理。至於今年會否再有大型比賽或盛事舉行，他稱香港壁球公開賽和一項新的三人籃球賽正在籌備。

中華總商會副會長、立法會議員陳仲尼指出，政府放寬上述金融峰會防疫安排的同時，亦放寬七欖賽觀眾席的飲食安排，認為當局無雙重標準，又稱盛事陸續復辦，顯示本港正於疫情可控的情况下陸續與國際接軌。

明報記者

（2022年施政報告）