主辦機構引述電檢處指《黑夜之神》暴力不宜戶外播

電檢條例未列明室內室外放映分別

田啟文：未聞IIB電影不能戶外播

《蝙蝠俠：黑夜之神》電檢評級為IIB級，而替代放映的《鐵甲奇俠》則是IIA級。有不願具名的電影業界稱，戶外放映電影一般而言須是I級或IIA級。有曾舉辦戶外放映者向本報稱並無明文規定，只是電檢處處理IIA或IIB電影申請時會添加更多要求，例如要求場地附近顯著張貼相應評級的告示。翻查資料，2017年有團體曾在中環愛丁堡廣場附近，播放IIB級的《千言萬語》。

本報翻查《電影檢查條例》，當中規管電影於公眾娛樂場所、公眾地方或會所「上映」時，均須取得電檢處核准，但無明文列出室內或室外處理有何分別。

電影、報刊及物品管理處回覆查詢時稱不評論。商經局長丘應樺昨回應稱，主辦單位已解決事件及就報道澄清，他沒進一步補充。政府昨晚出稿，不點名指率先報道事件的彭博指政府禁播《黑夜之神》，是「毫無根據，與事實不符」。

香港電影工作者總會發言人田啟文說，沒有聽聞IIB級電影不能戶外放映的說法，但戶外放映不是慣常安排，認為可能要其他IIB電影申請戶外放映，才能測試能否過關。他說，政府或擔心在空曠地方放映電影，兒童經過看到，但他說一部戲兩個多小時，「不是每一段都有小朋友坐定定睇」。

曾是資深電影發行的立法會議員馬逢國說，電檢處放映一向無講明是室內或室外，「准公開放映，都可以好多地方放，演繹就睇電檢處」。

議員：倘戶外另一尺度應有清楚指引

狄志遠則說，如果戲院准播而戶外採用另一規則，當中尺度比較模糊及嚴了少許，令主辦單位難以拿揑。他呼籲，如果戶外採用另一尺度，應有清楚指引。狄志遠又說，《黑夜之神》2007年來港拍攝時，自己都有去現場看，認為電影內容都是拳來腳往，暴力程度不算很厲害。