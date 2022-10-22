白田邨地盤泥土含類鼻疽菌基因 袁國勇：未知細菌生死 源頭仍不明

本報昨向房屋署查詢會否要求白田邨第10期重建地盤停工，署方表示正按衛生署的指示全力配合跟進工作。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨晚視察地盤後稱，基因測試發現地盤4個泥土樣本對類鼻疽伯克氏菌呈陽性，但多次表示「爆發源頭仍然不明」，陽性樣本找到的是DNA，而非種到菌，「細菌係生定死未搵到」，相信區內的泥或同樣帶菌。

要求地盤灑熟石灰 150工人有長期病者驗血

類鼻疽菌有多個感染方式（見表）。袁稱，最普遍傳播是受污染泥土有塵埃揚起，人類吸入後或感染引起肺炎，而病菌入血可致命，感染個案常見於雨季或風季；或因飲用含菌食水，病菌經腸道入血引起「血中毒」等。

袁國勇又表示，一名患者家中水樣本呈陽性，估計患者漱口時留下基因，其餘家居水樣本全屬陰性；當局將調查患者病史，包括是否長期病患，有需要會安排驗血。他說，根據水務署報告，配水庫氯含量正常，認為目前家居食水安全，市民毋須恐慌，惟安全起見建議長者、慢性病患、免疫系統有問題者，可用經煮沸的水漱口；使用花灑時先「放水」，一般市民可如常用水。他稱，當局會繼續抽取更多樣本，包括街喉。

袁國勇提到涉事地盤有150名工人，當中沒有患者，當局將了解工人是否長期病患，如屬相關群組將安排他們驗血。他與防護中心審視後決定要求地盤施工前，先於地盤泥土灑帶鹼性的「熟石灰」，「熟石灰會溶解細菌壁令細菌死亡；如（在地盤）要再掘深一些，可再鋪另一層熟石灰，對工人保護最好」，又稱灑熟石灰後，地盤揚起塵埃時亦不再帶菌，能保護居民。

深水埗增至22患者 均沒到過涉事地盤

昨有到場的衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，深水埗區內22名類鼻疽菌患者沒到過涉事地盤；該區3個案較早時已發現，其餘19人8月起發現。中心昨晚發稿稱，深水埗107個環境樣本和近日收集的額外10個環境樣本，均對病菌呈陰性。

中心表示，昨新增一名居於深水埗的83歲男子感染類鼻疽菌，他患慢性阻塞性肺病、慢性腎病、空腹血糖異常及高血壓。中心獲悉他在家跌倒後昏迷，本周一（17日）送往明愛醫院，臨牀診斷為橫紋肌溶解症，現時情况嚴重，血液樣本對類鼻疽伯克氏菌呈陽性。本港今年累計有31宗人類感染類鼻疽個案。

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