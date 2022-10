其他建制派亦有發文,民建聯林琳喺Twitter話,「鬥士剛剛半途而廢(the fighter just quit)」,暗諷前日喺國會表明「我是鬥士,不是半途而廢的人(I am a fighter, not a quitter)」嘅卓慧思。新民黨陳家珮就喺Twitter形容,卓慧思辭職係英國政治史上最戲劇性嘅時刻,仲要發生喺經濟危機期間。

民主黨劉慧卿亦即時喺facebook轉載外電報道,但無加評論。