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2022年10月21日星期五
港聞二
免針紙覆核今裁 局方：緊急可靈活用權 郭卓堅方：599L無針對條文賦權局長
播Omicron空少案下月裁 控方：「真誠認為不違法」非合理辯解
限聚鬆綁酒吧表演解禁 業界：延長營業復蘇關鍵
深水埗再增一宗 長期病亡嫗驗出類鼻疽
警證供矛盾 連儂牆13人刑毀罪脫 官：未能確認身分 難證伙同犯罪
兩男3年前集結囚9月 求情稱延誤致逾21歲失刑罰選項
稱咬趙家賢耳後遭「私了」 在囚漢向6人索償
大麻二酚刊憲管制 2月生效
給回佣製假單涉840萬 服裝董事認罪
不走天橋越10車線 中年漢凌晨捱撞命危
女友車禍遭索償 商人涉冒廉署查對方醫生紙
塌假天花母嬰院 涉未按例即呈勞處 處方接本報查詢始查 稱倘違法必依法處理
巴裔律師投訴警被控誤導 辯方稱遭推撞 警否認
涉25傀儡戶口洗4000萬 警破賭波集團拘7人
今年平均加薪3.5% 為留人料來年續加 人力資源學會：企業激烈爭人「前所未見」
最新失業率3.9% 學者稱防疫未寬料跌勢陷樽頸
涉尖沙嘴劫2000萬元珠寶 巴裔3男女被捕
旅遊平台：訂房同比升151% 料港旅業逐步復蘇
新加坡辦國際旅遊展 逾80國家地區組織參加
海關破兩宗躉船走私案 檢值1.2億私煙
泊港兩周 俄寡頭遊艇昨駛往開普敦
尊子漫畫
【Emily】答牙科服務 李家超讚議員牙靚 話欣賞陳凱欣笑容
【Emily】「她被其黨視為『迫切威脅』」 卓慧思辭職 建制議員紛嘲諷
【Emily】行會成員再去立會 齊挺李讚施政報告
【Emily】外交官商會聽施政報告 多問復常
【Emily】第四輪「賞你遊」有古蹟主題 11‧9起報名
【Emily】曼城示威片另一剪輯版 建制圈流傳
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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