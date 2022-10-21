泊港兩周 俄寡頭遊艇昨駛往開普敦

海事處：不評去向及原因

彭博引述船主Alexey Mordashov的發言人表示，自Nord抵港以來，船主一直身處莫斯科，發言人拒絕評論遊艇去向。海事處回覆本報查詢，確認Nord昨日下午離開香港，稱不評論船的其他事，未回應該船來港目的及特區政府有否要求該船離開。

Nord 10月5日起進入本港海域，停泊堅尼地城與昂船洲之間水域。Marine Traffic顯示，在港逾兩周的Nord昨午3時許駛離本港，至昨晚8時駛至香港東南面、廣東省擔桿島對開駛入南海，預計取道馬六甲海峽，11月9日抵達南非開普敦。截至昨晚8時，海事處的過去36小時離港船舶名單上未見Nord。路透社引述目擊者稱，中午曾在港口內看到一艘燃料駁船。

艇主普京盟友 遭歐美制裁

巨型遊艇Nord由俄羅斯鋼鐵大亨Alexey Mordashov擁有，他被視為俄羅斯總統普京的盟友，自俄軍侵烏，先後遭英美及歐盟等多國制裁。