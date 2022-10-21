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新加坡辦國際旅遊展 逾80國家地區組織參加

【明報專訊】亞洲國際旅遊展ITB Asia前日起一連三日在新加坡金沙會議展覽中心舉行，吸引逾80個國家和區域旅遊組織。

專門在非洲國家經營旅遊的African Pride Tours總監Trevor Hewett表示，中國和印度是當地旅遊的兩大市場，疫情前每年分別有逾3萬人到訪，現時恢復約兩至三成生意額，礙於內地至今仍只是有限度開放，期望參展擴大東南亞市場，預計明年中營運才會重回軌道。他說不少非洲國家的疫情曾經歷艱難時刻，惟現時基本受控，只要符合疫苗接種要求就可入境旅遊，期望藉此向外澄清旅遊相關行業對當地疫情的誤解。

疫前中印最大市場

非公司盼拓東南亞

第15屆亞洲國際旅遊展由新加坡柏林商展公司舉辦，有逾1300個參展商參與。印度旅遊公司Veena World助理經理Mohan Redkar表示，今次是疫後首次參與旅遊展覽，稱當地旅遊業正處於復蘇階段，期望向各地業界代表推廣到印度旅遊。他表示當地旅遊業一度靠國內旅遊支撐，隨着多國解除防疫限制，今年起入境遊客逐漸恢復，以英美和澳洲遊客為主，亦有部分來自阿聯酋、馬來西亞和新加坡；又透露最近推出的東印度遊船旅遊套票，今年預約已經滿額。

Redkar說印度鄰近不丹、斯里蘭卡和尼泊爾，留意到疫情後不少遊客安排在10天內，到兩至三個國家遊覽。他認為印度各地的氣候生態不同，有助於吸引各地遊客；最近亦有日本、南韓和泰國的佛教徒遊客參與宗教旅遊，到印度的寺廟參觀。

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