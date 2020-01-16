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港聞二

旅遊平台：訂房同比升151% 料港旅業逐步復蘇

【明報專訊】營運旅遊平台Trip.com及Skyscanner的攜程集團董事總經理兼國際市場副總裁蔡文軒表示，疫情期間酒店成為主要旅行產品，根據集團國際酒店房間預訂夜數（International Hotel Room Nights），今年第二季比2019年同期上升151%，相信旅遊業正逐步復蘇。據報內地正探討放寬入境旅客隔離限制由「7＋3」改為「2＋5」，他認為內地開放邊境問題不在開不開，而是時間問題；隨其他國家先後開放邊境，有助激發業界積極準備重啟，相信內地「國門大開」屬高機率，集團會繼續根據用戶評分製作旅遊產品排行榜和推出不同酒店套餐等。

「0＋3」後訂房增

料受惠返內地中轉

蔡文軒昨在新加坡出席亞洲國際旅遊展ITB Asia後接受訪問，稱隨着多個地區先後開放邊境，東南亞國家旅遊業在今年3至4月恢復，本港、台灣和日本等則先後在上兩月重啟，舉例本港和日本放寬入境限制後，兩地酒店房間夜數恢復率相比起疫情前分別錄得3.5倍和兩倍增長。本港上月底起放寬入境檢疫至「0＋3」，被問及措施對入境旅客是否吸引，他稱措施落實後本港酒店預訂錄得升幅，估計返回內地機位少且價格高，令本港變成返回內地的中轉站有關。

蔡文軒稱，人們習慣視像會議等工作模式，留意到疫後興起混合旅遊模式，舉例昔日旅客到新加坡參加商務會議，可能逗留兩三天就離開，惟不少人對疫後當地新建景點有興趣而多留一至兩天悠閑旅遊。攜程集團區域總經理茹奕估計，逗留時間增加最少兩倍，疫情期間本地遊和周邊遊盛行，用戶由昔日預訂酒店只求有一間房間，變成看重下午茶或水寮體驗，故集團要按用戶需求改變採購策略。

直播銷售一小時賣5000房

蔡文軒稱，截至去年底，1980年代出生的Y世代及千禧年代出生的Z世代成為集團主要客群，佔整體用戶約67%，較去年同期增加約3%。公司將繼續加強以直播銷售產品，舉例在本港一小時直播曾經錄得5000個酒店訂單，總成交額約700萬港元；亦會持續向用戶推薦促銷優惠，並通過大數據等將旅遊產品推廣予不同客群。至於坊間擔心經濟放緩或遏抑旅遊需求，他稱無水晶球難以預計，惟相信旅遊業是常青（evergreen）的，尤其是年輕人未必拿薪金儲蓄，而是用作旅遊以滿足精神需求，故對旅遊業前景樂觀。

明報記者 施晉宇 新加坡報道

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