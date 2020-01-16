旅遊平台：訂房同比升151% 料港旅業逐步復蘇

「0＋3」後訂房增

料受惠返內地中轉

蔡文軒昨在新加坡出席亞洲國際旅遊展ITB Asia後接受訪問，稱隨着多個地區先後開放邊境，東南亞國家旅遊業在今年3至4月恢復，本港、台灣和日本等則先後在上兩月重啟，舉例本港和日本放寬入境限制後，兩地酒店房間夜數恢復率相比起疫情前分別錄得3.5倍和兩倍增長。本港上月底起放寬入境檢疫至「0＋3」，被問及措施對入境旅客是否吸引，他稱措施落實後本港酒店預訂錄得升幅，估計返回內地機位少且價格高，令本港變成返回內地的中轉站有關。

蔡文軒稱，人們習慣視像會議等工作模式，留意到疫後興起混合旅遊模式，舉例昔日旅客到新加坡參加商務會議，可能逗留兩三天就離開，惟不少人對疫後當地新建景點有興趣而多留一至兩天悠閑旅遊。攜程集團區域總經理茹奕估計，逗留時間增加最少兩倍，疫情期間本地遊和周邊遊盛行，用戶由昔日預訂酒店只求有一間房間，變成看重下午茶或水寮體驗，故集團要按用戶需求改變採購策略。

直播銷售一小時賣5000房

蔡文軒稱，截至去年底，1980年代出生的Y世代及千禧年代出生的Z世代成為集團主要客群，佔整體用戶約67%，較去年同期增加約3%。公司將繼續加強以直播銷售產品，舉例在本港一小時直播曾經錄得5000個酒店訂單，總成交額約700萬港元；亦會持續向用戶推薦促銷優惠，並通過大數據等將旅遊產品推廣予不同客群。至於坊間擔心經濟放緩或遏抑旅遊需求，他稱無水晶球難以預計，惟相信旅遊業是常青（evergreen）的，尤其是年輕人未必拿薪金儲蓄，而是用作旅遊以滿足精神需求，故對旅遊業前景樂觀。

明報記者 施晉宇 新加坡報道