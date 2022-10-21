巴裔律師投訴警被控誤導 辯方稱遭推撞 警否認

聞被告喝罵同袍 入房「協助冷靜」

警員黃子健（圖）供稱，當日下午與警長陳志良、警員18846在1樓走廊聽到訓示室有嘈吵聲，看到數名警長及警員與被告周祖樑（42歲）站在門口位置，被告以英文粗口喝罵警長，黃遂進入房間，希望協助被告冷靜。他們3人其後帶走被告離開訓示室，並乘搭電梯到地下經過報案室離開。黃續稱，其間沒有警員與被告有身體接觸，或向被告使用粗口及冒犯言詞等。

被告遭兩警夾於𨋢角 警歸因入𨋢習慣

辯方盤問稱，升降機內的閉路電視片段顯示，被告遭黃及警員18846夾在角落，陳志良則站在對面近𨋢門位置，為何會有此安排？黃稱純粹是入𨋢習慣，且他站近𨋢掣的位置，方便控制開關，否認被告當時是被推撞。黃又否認步出升降機後曾帶被告進入報案室。

警長陳志良供稱，被告喝罵另一名警長時，曾嘗試向他了解發生何事，但不獲理會。辯方盤問稱，當時有其他警員以粗口大聲喝罵被告，陳則稱同袍沒說粗口，只是「用聲量叫佢冷靜」；陳又同意嘈吵聲或來自被告及警員。案件今續。

【案件編號：ESCC1147/21】