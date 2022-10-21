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塌假天花母嬰院 涉未按例即呈勞處 處方接本報查詢始查 稱倘違法必依法處理

【明報專訊】本報早前揭發曾塌閘壓斃女保安的油麻地母嬰健康院，上月初及本月初捲閘急降及塌假天花，無人受傷。據《職業安全及健康條例》，「危險事故」要在24小時內向勞工處呈報，惟本報接獲消息稱衛生署未有向勞工處呈報該兩事故。勞工處上周五回覆本報稱，處方上周三接獲本報查詢後始展開調查。對於衛生署未即時呈報兩事故是否違法，處方稱仍在調查，不宜提供相關資料，若發現違法定會依法處理；衛生署稱據悉勞工處正調查，沒有補充。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文認為，視乎假天花是否構築物，

衛生署承認一幅捲閘上月2日發生故障並突然降下；而診療室一塊假天花於本月3日鬆脫墜下，兩事件均無人受傷，署方已於事發當日立即通知路政署安排維修，未有交代有否呈報勞工處。路政署稱，有關設施交付衛生署前已完成相關檢測及驗收，兩事故涉及設施啓用後故障及損壞，成因及責任仍在調查，若發現承建商違反任何合約，署方定會根據有關合約條款嚴肅跟進。

呈報表格問有無人傷 即無傷亦須報

《職業安全及健康條例》14條規定，處所佔用人須呈報任何在工作地點發生的危險事故，違者可罰款5萬元。而危險事故定義包括「在工作地點所在處所的屋頂、牆壁、地板、地面、構築物或地基完全或部分倒塌」（見表）。根據勞工處的呈報危險事故表格，其中一欄供呈報人填寫「有沒有人受傷」，意味無人受傷亦要呈報。

工權會疑部門輕忽 議員促衛署交代

蕭倩文認為情况不理想，一般情况下相關部門在危險事故後24小時內須呈報勞工處職業安全主任，不排除因地點非戶外加上無傷亡，相關部門或輕視嚴重程度而不呈報。她認為「今次沒有中招，並不代表下次不會中招」，相關部門理應謹慎看待每宗事故，全面檢視整幢建築安全。她促請勞工處加強宣傳呈報機制，避免日後釀成其他悲劇。

立法會議員梁文廣稱，營運母嬰健康院的衛生署須負相關責任，質疑相關人員「側側膊唔多覺」，不重視無傷亡事故而未按例呈報。他說，法例要求呈報本質上是期望事故後調查成因，避免重蹈覆徹。他稱事件由簡單的工程管理問題演變成衛生署內部管理同樣出問題，促請署方盡快向外交代；而勞工處亦有必要翻查相關紀錄釋除疑慮，保障院方人員和使用服務的市民。

相關字詞﹕職業安全及健康條例 油麻地母嬰健康院

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