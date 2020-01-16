給回佣製假單涉840萬 服裝董事認罪

被告依次為寶原行有限公司獨資董事兼股東何國榮（45歲）、寶原行會計文員周炎秋（57歲）、必偉實業有限公司高級採購員黎淑芬（54歲）。何昨承認一項串謀使代理人接受利益罪及兩項串謀使代理人提供利益罪，黎則承認串謀使代理人接受利益罪。

求情稱已認錯還款 受賄者亦認罪

辯方求情指出，寶原行當時生意一般，何國榮當時要照顧太太及年幼子女，為維持生意才鋌而走險。而他早在被捕前一年，已向公司另一董事坦誠認錯，逐步歸還多收款項，被捕後亦向廉署全盤招認，表現合作；黎淑芬則一直被動收賄，不曾主動提議收回佣。僱主亦為她撰求情信，表示已原諒她。

兩人承認案情指出，寶原行2011年起向必偉供應橡筋等衣物配料，何國榮為與任職必偉的黎淑芬維持良好關係，送對方迪士尼樂園免費門票。2012年中，何改為給予訂購貨物每公斤1元的回佣，隨後遞增至每公斤兩元，涉款共71.5萬元。

另外兩項控罪涉及被告向惠宜製衣公司提供利益。2012年2月，何國榮在惠宜於內地的廠房拜訪惠宜的採購文員、內地居民李莉芳，其間李向何索取相等於訂單金額10%的回佣，隨後比例下調至3%。李莉芳更曾發出虛假訂單，使寶原行在毋須供應任何貨物下仍可收取貨款，李與寶源行則可按八二比例瓜分款項，涉款逾770萬。

【案件編號：DCCC 13/22】