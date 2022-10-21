兩男3年前集結囚9月 求情稱延誤致逾21歲失刑罰選項

官：辯方3年無投訴延誤

辯方求情稱，首被告謝天豪（現26歲、報稱無業）從事網店生意，但收入不高，現修讀資訊科技的基礎文憑課程，冀未來繼續學業。另本案至今已3年2個月，雖然並非指控出現不合理情况，但對更生造成打擊。

辯方表示，次被告何恩傑（22歲、理髮師）將在理髮美容方面繼續進修，又稱案發時18歲，惟本案出現延誤，何現已逾21歲，令他失去其他判刑選項。

梁官判刑稱，本案發生於晚上10時許，現場有過百名示威者，大部分身穿黑衣，手持鐵棍、雨傘等工具，部分人更以消防喉向警方射水、向警方防暴盾射鋼珠。梁官又稱，考慮本案發生於住宅地段、當時人數及情况，認為判監乃唯一選項，判兩人監禁9個月。

抑鬱學生藏鐵筆噴漆判更生中心

另外，2019年11．11「大三罷」男學生林鴻日 （現17歲）在深水埗被搜出身上有一支鐵筆及一罐噴漆，事隔近3年，他前往馬來西亞讀書時在機場被捕，被控一項管有物品意圖損壞財產罪，男生早前在九龍城裁判法院認罪。署理主任裁判官黃雅茵昨稱，被告在學表現良好，他因祖父去世受打擊，被診斷患抑鬱症，情緒控制能力弱，適宜接受有規律訓練，判入關押期較短的更生中心。

【案件編號：ESCC1789/21、KCCC 767/22】

（反修例風暴）