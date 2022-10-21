警證供矛盾 連儂牆13人刑毀罪脫 官：未能確認身分 難證伙同犯罪

13名被告案發時18至31歲，包括女學生鄒文燕、葉嘉儀、梁詠彥、朱麗茵和林慧淇；男學生陳信豪、鄭珈熹、黃文杰；無業男李霈濠、李永熙、鍾正浩；廚師張家禧；男教師李重熙。他們同被控一項刑事損壞罪，即2020年2月24日在葵涌邨商業中心的天橋，無合法辯解而損毁屬房屋署的天橋牆壁及欄杆。

另外被告梁詠彥、鄭珈熹、黃文杰、李永熙、李重熙及鍾正浩被控管有物品意圖損壞財產的交替控罪，即管有油漆刷、白膠漿及可貼海報的工具等。

警長指被告全戴手套 同袍稱有人無戴

裁判官施祖堯分析證供稱，事發時主要由一名警長在涉案天橋觀察及截停涉案15人，警長供稱被告分成4組行事，4人一同貼海報，3人在欄杆貼海報；另一面有3人持膠桶貼海報，5人在圓石桌旁攪白膠漿。警長稱全部被告都有戴手套，但有警員說當中有人沒戴手套，施官認為手套屬於明顯特徵，且眾被告於現場被警員看守，警員必然有印象，惟相關證供不一致。

警喝止後被告不逃 官質疑

警長又稱他逐批喝止4組被告，施官認為，當警員蜂擁而出喝止部分人時，其他人理應會先停下張望或逃走，難以想像警長先後行近被告，而他們會不受影響地繼續攪動白膠漿，稱警長的關鍵證供矛盾及不合理。

施官續說，多名被告當場被警員拘捕及編排號碼，有警員供稱曾看過被告身分證，但不記得姓名，之後從衝鋒隊員得知，惟衝鋒隊員沒作供，僅屬傳聞證供。施官最終裁定13人罪脫。

【案件編號：WKCC 2800/21】

（反修例風暴）