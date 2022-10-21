限聚鬆綁酒吧表演解禁 業界：延長營業復蘇關鍵

本港昨新公布5433宗新冠個案，其中5098宗屬本地感染。社交距離措施逐步鬆綁，除限聚令放寬至12人外，酒吧、夜總會等昨起獲准提供現場表演，顧客亦可跳舞。食環署昨提醒，表演者須定期檢測核酸，在表演或綵排當日亦須快測，並盡量佩戴口罩、與顧客不可在場內有任何社交接觸；顧客跳舞時亦須戴口罩。

持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁說，過去數月嚴苛防疫限制下，酒吧職員和顧客須非常謹慎，「唔係對疫情擔心，而係對執法」，稱不同部門或地區執法嚴謹程度不一，令業界流失不少客。業界一直爭取延長營業時間，他形容是復蘇關鍵，「啲客留喺食肆到12點都飲飽食醉」，不會再到酒吧；若未能保證營業額，業界憂難支援表演者薪酬，未必會立即重聘，「講到尾都係營業時間問題」。

梁子超料疫情縱反彈亦短暫

呼吸系統科專科醫生梁子超稱，早前禁現場表演可減超級傳播風險，惟本港現已鞏固群體免疫，情况今非昔比，相信放寬後即使新冠疫情反彈亦只屬短暫。

（新冠疫情）