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限聚鬆綁酒吧表演解禁 業界：延長營業復蘇關鍵

【明報專訊】「限聚令」昨放寬至12人，為本港逾兩年以來首度容許多於4人在戶外聚集，而今年初起實施食肆和酒吧等場所的現場表演和跳舞禁令亦同獲解除。酒吧業今年曾遭勒令關閉逾4個月，獲准重開後營業至凌晨2時的規定未曾鬆綁，亦有重重防疫規定，業界稱行業復蘇難度很大，又謂部門執法嚴謹程度「好難捉摸」，職員和顧客無所適從，客源流失非朝夕可彌補。

本港昨新公布5433宗新冠個案，其中5098宗屬本地感染。社交距離措施逐步鬆綁，除限聚令放寬至12人外，酒吧、夜總會等昨起獲准提供現場表演，顧客亦可跳舞。食環署昨提醒，表演者須定期檢測核酸，在表演或綵排當日亦須快測，並盡量佩戴口罩、與顧客不可在場內有任何社交接觸；顧客跳舞時亦須戴口罩。

持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁說，過去數月嚴苛防疫限制下，酒吧職員和顧客須非常謹慎，「唔係對疫情擔心，而係對執法」，稱不同部門或地區執法嚴謹程度不一，令業界流失不少客。業界一直爭取延長營業時間，他形容是復蘇關鍵，「啲客留喺食肆到12點都飲飽食醉」，不會再到酒吧；若未能保證營業額，業界憂難支援表演者薪酬，未必會立即重聘，「講到尾都係營業時間問題」。

梁子超料疫情縱反彈亦短暫

呼吸系統科專科醫生梁子超稱，早前禁現場表演可減超級傳播風險，惟本港現已鞏固群體免疫，情况今非昔比，相信放寬後即使新冠疫情反彈亦只屬短暫。

（新冠疫情）

相關字詞﹕梁子超 梁立仁 限聚令 現場表演 酒吧 社交距離措施 新冠疫情

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