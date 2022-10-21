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播Omicron空少案下月裁 控方：「真誠認為不違法」非合理辯解

【明報專訊】兩名免檢疫的時任國泰機艙服務員去年12月返港後涉違規聚餐及外出用膳，導致新冠變種病毒Omicron流入社區，第五波疫情其後爆發。兩人被控共3項「作為一個須遵照醫學監察規定的人，沒有遵照衛生主任所指明的條件」罪，案件昨在東區裁判法院結案陳辭。控方指出，兩被告真誠相信外出用膳、探訪朋友為公司指引容許，並不構成合理辯解，重申無知並非抗辯理由。案件押後至11月17日裁決。

辯：國泰指引常變難跟 控：有責熟讀

被告為黃昱龍（現46歲）及劉諾宏（45歲），均報稱無業。黃早前供稱，自前年公司裁員經歷低潮，獲次被告開解，故送他禮物致謝。劉則供稱，父親手機壞掉，無法致電在英國染疫的親戚，於是為他買手機並親身取貨，其間兩人曾在望月樓用膳。

辯方表示，兩人真誠相信無意違反規矩，且國泰曾發內部指引，指示員工可外出購買食物等，但沒清楚列明哪些是被禁止的行為；此外，指引經常更改，或令人難以跟上；控方審訊時亦沒傳召國泰職員解釋，認為兩被告有合法辯解。

控方則表示，兩被告真誠認為上述行為不違法，並非合理辯解，兩人亦有責任熟讀指引，重申無知非抗辯理由。控方又反駁，兩被告於指引生效後曾飛往其他地方及接受醫學監察，故辯方聲稱指引經常更改的說法不合理；另外，指引提及的「必要活動」，並非外出用膳、探訪朋友等行為，例如外出檢測核酸，才是被視之為與身心健康有關的必要活動。

【案件編號：ESCC288/22】

（新冠疫情）

相關字詞﹕東區裁判法院 免檢疫 空中服務員 國泰航空 Omicron變異病毒株 第五波疫情 新冠疫情

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