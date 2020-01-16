港聞

港聞一

免針紙覆核今裁 局方：緊急可靈活用權 郭卓堅方：599L無針對條文賦權局長

【明報專訊】「長洲覆核王」郭卓堅早前入稟高等法院，質疑政府宣布逾兩萬張新冠疫苗醫學豁免證明書（俗稱免針紙）失效屬濫權，法官高浩文頒令暫緩免針紙作廢。司法覆核案昨日正審，法官問及醫衛局長盧寵茂下令免針紙作廢會否推翻涉事醫生的決定，醫衛局一方稱兩者沒衝突，又說面對疫情緊急情况，盧寵茂可行使廣泛而靈活的權力。法官押後至今午4時頒下書面裁決，其間涉案免針紙仍有效。

申請人郭卓堅昨由資深大律師潘熙代表，答辯人醫衛局長盧寵茂則由資深大律師陳樂信代表，身處蘇格蘭的陳樂信以遙距聆訊形式陳辭。

潘熙首先表示，司法覆核理據在於局長無權推翻免針紙效力，有關決定涉及程序不當。潘熙指出，條例列明持免針紙者可獲豁免，可進入處所，但當局拒納涉案免針紙，造成「豁免之外的豁免」，法律上屬「走後門」。潘熙又說，《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章）無針對性條文賦權局長宣布特定的免針紙失效，局長無疑以「大刀闊斧」（drastic）的權力推翻7名醫生的意見。

郭方：局方沒逐一檢驗 欠開放思維

潘熙讀出衛生署項目管理及疫苗計劃科首席醫生（緊急應變及項目管理）奚安妮的誓章，奚承認部分免針紙持有人可能有正當理由豁免打針，但不排除部分人沒正當原因。潘熙認為局方沒考慮個別情况，亦沒逐一檢驗，就宣告逾兩萬張免針紙全數失效，看來欠缺開放思維，才做出「概括所有的決定」（blanket decision）。

官：現悉郭無免針紙 衡量各因素裁決

針對打齊3針的郭卓堅有無訴訟資格，潘熙表示，若郭無法提訟，亦會有其他市民入稟。法官高浩文聽畢表示，上一次聆訊已假設郭持免針紙，現在得悉郭無免針紙，法庭會衡量各項因素裁決。

代表答辯方的陳樂信則稱，政府因應疫情訂立一系列緊急規例，包括本案聚焦的599F及599L章（分別涉及「處所」和「疫苗通行證」的防疫規例）。陳樂信認為，局長具有廣泛及靈活的權力，可拒絕持可疑免針紙的人出入處所，而局長真誠行事，旨在保障公眾健康。

法官一度關注，599L章就疫苗通行證訂立完整機制，屬於特定權力，當中沒授權局長下令免針紙失效，「如果已有特定的權力，為何要訴諸更廣泛的權力？」陳樂信承認，599L章沒列明局長有此權力，但局長頒令免針紙無效，是為了彈性應對不同情况。

官質疑等同推翻醫生決定 局方：沒衝突

法官又追問，599L章第6條將部分權力賦予局長，第5（2）條則將部分權力賦予簽發免針紙的醫生，局長早前宣布免針紙作廢，是否等同推翻醫生的決定？陳樂信稱兩者沒衝突，重申局長只是實施行政措施，沒改變相關法律基礎。

【案件編號：HCAL1054/22】

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕高等法院 郭卓堅 醫務衛生局 免針紙 司法覆核 新冠疫情

上 / 下一篇新聞

播Omicron空少案下月裁 控方：「真誠認為不違法」非合理辯解
播Omicron空少案下月裁 控方：「真誠認為不違法」非合理辯解
限聚鬆綁酒吧表演解禁 業界：延長營業復蘇關鍵
限聚鬆綁酒吧表演解禁 業界：延長營業復蘇關鍵
深水埗再增一宗 長期病亡嫗驗出類鼻疽
深水埗再增一宗 長期病亡嫗驗出類鼻疽
警證供矛盾 連儂牆13人刑毀罪脫 官：未能確認身分 難證伙同犯罪
警證供矛盾 連儂牆13人刑毀罪脫 官：未能確認身分 難證伙同犯罪
兩男3年前集結囚9月 求情稱延誤致逾21歲失刑罰選項
兩男3年前集結囚9月 求情稱延誤致逾21歲失刑罰選項
稱咬趙家賢耳後遭「私了」 在囚漢向6人索償
稱咬趙家賢耳後遭「私了」 在囚漢向6人索償
大麻二酚刊憲管制 2月生效
大麻二酚刊憲管制 2月生效
給回佣製假單涉840萬 服裝董事認罪
給回佣製假單涉840萬 服裝董事認罪
不走天橋越10車線 中年漢凌晨捱撞命危
不走天橋越10車線 中年漢凌晨捱撞命危
女友車禍遭索償 商人涉冒廉署查對方醫生紙
女友車禍遭索償 商人涉冒廉署查對方醫生紙
塌假天花母嬰院 涉未按例即呈勞處 處方接本報查詢始查 稱倘違法必依法處理
塌假天花母嬰院 涉未按例即呈勞處 處方接本報查詢始查 稱倘違法必依法處理
巴裔律師投訴警被控誤導 辯方稱遭推撞 警否認
巴裔律師投訴警被控誤導 辯方稱遭推撞 警否認
涉25傀儡戶口洗4000萬 警破賭波集團拘7人
涉25傀儡戶口洗4000萬 警破賭波集團拘7人
今年平均加薪3.5% 為留人料來年續加 人力資源學會：企業激烈爭人「前所未見」
今年平均加薪3.5% 為留人料來年續加 人力資源學會：企業激烈爭人「前所未見」
最新失業率3.9% 學者稱防疫未寬料跌勢陷樽頸
最新失業率3.9% 學者稱防疫未寬料跌勢陷樽頸
涉尖沙嘴劫2000萬元珠寶 巴裔3男女被捕
涉尖沙嘴劫2000萬元珠寶 巴裔3男女被捕
旅遊平台：訂房同比升151% 料港旅業逐步復蘇
旅遊平台：訂房同比升151% 料港旅業逐步復蘇
新加坡辦國際旅遊展 逾80國家地區組織參加
新加坡辦國際旅遊展 逾80國家地區組織參加
海關破兩宗躉船走私案 檢值1.2億私煙
海關破兩宗躉船走私案 檢值1.2億私煙
泊港兩周 俄寡頭遊艇昨駛往開普敦
泊港兩周 俄寡頭遊艇昨駛往開普敦
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】答牙科服務 李家超讚議員牙靚 話欣賞陳凱欣笑容
【Emily】答牙科服務 李家超讚議員牙靚 話欣賞陳凱欣笑容
【Emily】「她被其黨視為『迫切威脅』」 卓慧思辭職 建制議員紛嘲諷
【Emily】「她被其黨視為『迫切威脅』」 卓慧思辭職 建制議員紛嘲諷
【Emily】行會成員再去立會 齊挺李讚施政報告
【Emily】行會成員再去立會 齊挺李讚施政報告
【Emily】外交官商會聽施政報告 多問復常
【Emily】外交官商會聽施政報告 多問復常
【Emily】第四輪「賞你遊」有古蹟主題 11‧9起報名
【Emily】第四輪「賞你遊」有古蹟主題 11‧9起報名
【Emily】曼城示威片另一剪輯版 建制圈流傳
【Emily】曼城示威片另一剪輯版 建制圈流傳