免針紙覆核今裁 局方：緊急可靈活用權 郭卓堅方：599L無針對條文賦權局長

申請人郭卓堅昨由資深大律師潘熙代表，答辯人醫衛局長盧寵茂則由資深大律師陳樂信代表，身處蘇格蘭的陳樂信以遙距聆訊形式陳辭。

潘熙首先表示，司法覆核理據在於局長無權推翻免針紙效力，有關決定涉及程序不當。潘熙指出，條例列明持免針紙者可獲豁免，可進入處所，但當局拒納涉案免針紙，造成「豁免之外的豁免」，法律上屬「走後門」。潘熙又說，《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章）無針對性條文賦權局長宣布特定的免針紙失效，局長無疑以「大刀闊斧」（drastic）的權力推翻7名醫生的意見。

郭方：局方沒逐一檢驗 欠開放思維

潘熙讀出衛生署項目管理及疫苗計劃科首席醫生（緊急應變及項目管理）奚安妮的誓章，奚承認部分免針紙持有人可能有正當理由豁免打針，但不排除部分人沒正當原因。潘熙認為局方沒考慮個別情况，亦沒逐一檢驗，就宣告逾兩萬張免針紙全數失效，看來欠缺開放思維，才做出「概括所有的決定」（blanket decision）。

官：現悉郭無免針紙 衡量各因素裁決

針對打齊3針的郭卓堅有無訴訟資格，潘熙表示，若郭無法提訟，亦會有其他市民入稟。法官高浩文聽畢表示，上一次聆訊已假設郭持免針紙，現在得悉郭無免針紙，法庭會衡量各項因素裁決。

代表答辯方的陳樂信則稱，政府因應疫情訂立一系列緊急規例，包括本案聚焦的599F及599L章（分別涉及「處所」和「疫苗通行證」的防疫規例）。陳樂信認為，局長具有廣泛及靈活的權力，可拒絕持可疑免針紙的人出入處所，而局長真誠行事，旨在保障公眾健康。

法官一度關注，599L章就疫苗通行證訂立完整機制，屬於特定權力，當中沒授權局長下令免針紙失效，「如果已有特定的權力，為何要訴諸更廣泛的權力？」陳樂信承認，599L章沒列明局長有此權力，但局長頒令免針紙無效，是為了彈性應對不同情况。

官質疑等同推翻醫生決定 局方：沒衝突

法官又追問，599L章第6條將部分權力賦予局長，第5（2）條則將部分權力賦予簽發免針紙的醫生，局長早前宣布免針紙作廢，是否等同推翻醫生的決定？陳樂信稱兩者沒衝突，重申局長只是實施行政措施，沒改變相關法律基礎。

【案件編號：HCAL1054/22】

明報記者

（新冠疫情）

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