最新失業率3.9% 學者稱防疫未寬料跌勢陷樽頸

就業不足減7400人至6.9萬

零售、住宿及膳食服務最新失業率為5.8%，比上次跌0.4%；建造業減0.4個百分點至6%，貨倉及運輸輔助活動行業亦跌0.4個百分點至6.3%。同期失業人數由16.19萬減至15.53萬，減少約6600人；就業不足人數由7.64萬下跌至6.9萬，減約7400人。

勞福局長孫玉菡稱，隨着本地經濟活動恢復，勞工市場進一步改善，前景將取決本地經濟恢復程度。他稱本地疫情大致穩定，消費券計劃支持本地需求，但金融狀况收緊或抵銷部分正面影響。

李兆波認為，經濟環境轉好及食肆防疫措施放寬，料失業率跌勢持續，但當局未再放寬入境檢疫，估計失業率將陷樽頸。他分析，上月底實施「0+3」檢疫安排，影響仍未於失業率浮現，稱措施主要便利港人外遊，但仍不便旅客來港，不利本地消費，他對施政報告未提「0+0」失望。李續稱，接近年尾裝修開始多，有利樓房裝飾、修葺及保養業就業，但受加息及環球通脹影響，海外消費力減弱，本港轉口減少，加上股市疲弱，亦屬本港經濟不利因素。

議員籲恒常化失業支援

勞工界立法會議員周小松認為，失業率趨跌，未必需即時再推臨時失業支援，但期望當局恆常化計劃，以免經濟突然轉差，到時再討論費時失事。他續稱，現時運輸、飲食及零售等行業較難請人，呼籲僱主改善員工待遇招聘。