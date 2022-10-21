今年平均加薪3.5% 為留人料來年續加 人力資源學會：企業激烈爭人「前所未見」

對於特首李家超剛公布的《施政報告》提出多項搶人才搶企業政策，孔于人表示歡迎，形容「有心唔怕遲」，亦相信政策推出後可重新打造香港競爭力，以及有助增加海外人才來港就業人數，達致供求均衡，變相本地人才亦同樣受惠，並預計未來平均薪酬調整幅度會較平穩。他又認為政府除吸引海外人才，同時亦要培訓本地人才。至於政府制定「目標企業名單」，主動邀請人工智能、新能源科技等企業來港，孔認為應將其他中小企列入名單，全方位照顧不同企業。

小企加薪3.9%加幅最高 近七成機構稱明年加薪

學會今年1至9月共訪問178間機構及企業，來自12個行業及涵蓋逾12萬名僱員，調查顯示僱員今年平均基本薪酬調整為3.5%，扣除首8個月平均通脹率1.9%後，實際薪酬調整為1.6%，比前年的0.5%和去年的負0.4%，創疫情爆發以來新高。按僱員職級計算，資深僱員加薪幅度最高，達3.8%，其次為高級僱員加薪3.7%。

96%受訪機構今年加薪，4%凍薪；聘請不足500名僱員的小型企業平均加薪幅度最高，為3.9%，多於千名僱員的大型企業平均加薪最少，僅3.4%。另外，在117間公司提供數據中，68%受訪機構表示將於明年加薪，20%稱未有決定，12%則有機會凍薪，學會預料明年平均加薪3.6%。

調查：港加薪幅度較大部分灣區城市低

另外，浸大工商管理學院人力資源策略及發展研究中心，聯同華南理工大學工商管理學院人力資源管理研究中心等機構，進行「2022粵港澳大灣區薪酬及福利調查」，於7至9月期間共收回281份來自粵港澳機構的問卷，超過21萬名僱員參與調查，其中香港有96間機構提供數據。結果顯示，按基層至管理層等4職級計算，本港僱員今年度（21年7月至22年6月）平均加薪3%至3.3%，加幅比大部分大灣區城市低，預料明年各職級加幅與今年相同。調查指本港今年僱員整體平均流失率為18.6%，位處大灣各市中游。