膠袋徵費加至1元 12．31實施

議員「徵費兩元」修訂否決

環境局長：有需要會檢討

環境及生態局長謝展寰表示，膠袋徵費計劃於2015年擴至整個零售業界，當年膠袋總棄置量按年跌25%，其後幾年棄置量有回升趨勢。謝認為，現行收費水平帶來的經濟抑制效力在通脹調整下或已減弱，考慮膠袋棄置量及消費者購物習慣後，現時是適當時候提高收費，鼓勵市民減少使用塑膠購物袋。他表明，如有需要會再檢討，稱上月去信香港零售管理協會及主要零售商，呼籲將徵費收益用作綠色用途，展示社會責任。

謝偉銓稱按政府預計，徵費加至1元可讓膠袋用量減25%，加至兩元減40%，他認為兩者差別巨大，「點解唔做多啲、做好啲呢？」他說提出上調徵費至兩元，是希望市民「連原本嘅5毫子或者1蚊都可以慳番」，市民仍有選擇權可自備購物袋。對於有人質疑加費「益咗」商家，他稱膠袋徵費水平相對貨品價值及整體營業額微不足道。

議員葛珮帆稱，2005年本港棄置80億個膠袋，計劃每每調整措施後棄置量先大跌後回升，她指2020年棄置膠袋41.8億個，按年升2.5%，認為需做好宣傳教育及推動「一袋兩用」。議員楊永杰稱僅支持取消冷凍食品豁免收費，批評政府沒強制商家將收費用於環保，若條例通過，「商家嘅朋友瞓咗都笑得出」，他又引用台灣做法，指香港沒有借袋服務，建議當局借鑑。