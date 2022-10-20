學生稱遭掌摑兩年後報警 教師控襲擊

被告張慧欣（40歲）否認2018年11月30日犯案。承認事實指，案發時X就讀中二，被告是X的班主任。現在另一學校讀中五的X供稱，案發當日，因欠交功課而遭被告罰留堂做功課，她打算先參與合唱團綵排，準備翌日在畢業典禮的表演，後再向被告解釋。

告知駐校社工 社工籲勿報警

事主指教師曾道歉「衝動打你」

X與約60名同學前往禮堂時，被告突然大喊她的名字，在禮堂內情緒激動地責罵她「臉皮厚」、「鬧極都唔識聽」，兩度以左手快速地拍打其右臉15下，她感到疼痛，返回座位後哭泣，後將事件告知駐校社工及父母，臉部紅腫至少3天，沒有求醫。

X稱，2019年9月在校方安排下與被告面談，被告稱「點解我鬧個個人都喊，點解呢個𡃁妹畀我鬧會唔喊嘅呢？所以我先衝動起上嚟打你，對唔住」。

辯方質疑她為何在事發兩年後才報警，X稱，社工起初着她不要報警，加上接受了被告道歉，但事後被校方針對，遭「禁錮」在校內的學生支援中心自修9個月，其間不准上課，去洗手間或小賣部要由教師陪同，所以最終轉校及報警。

辯方質疑為何60人面前動手

事主稱被告「想畀全校知」

辯方質疑，被告為何不將X帶到無人之處，偏偏在60多人面前掌摑她？X稱，被告曾稱「想畀全校嘅人知道我畀佢鬧」。辯方展示案發翌日的兩張照片，質疑不見X右臉有紅腫，X指出，兩張照片分別被調暗及加上美白效果。辯方稱被告根本不曾掌摑X，X稱「無可能」。

X的父親供稱，被告事後向他承認與X有身體接觸，他念在被告勇於面對，大好前途，決定不再追究，惟被告態度轉變，校方更多次騷擾他們一家，包括到家中拍門、發信稱X出席率不足要見家長，基於校方不尊重X，亦無採取補救措施，兩年後決定循法律途徑處理。

【案件編號：KCCC 1821/22】