反對手令檢手機新聞材料 黎上訴失敗

上訴庭：警須能展有效搜查

警方前年按《警隊條例》取得手令，檢取黎智英兩部手機，黎其後入稟高院，指手機內有新聞材料或涉及法律專業保密權，材料暫獲封存，由國安法指定法官陳嘉信審視內容。警方今年再按實施細則取得涵蓋新聞材料的第二張手令，要求高院解封新聞材料，涉及前《蘋果日報》案中可能使用的證據。

黎智英一方早前爭議，國安法實施細則內的「指明證據」不包括新聞材料，故警方不能單憑國安法手令檢取新聞材料。上訴庭在判辭中反駁，為達至國安法立法目的，即有效防範、制止和懲治危害國安行為，警方必須能展開有效的搜查，包括搜查載有危害國安犯罪證據的新聞材料，若新聞材料不屬實施細則中的指明證據，將「不當地」局限並削弱警方調查，不利達至其立法目的。

指新聞材料保護「並非絕對」

判辭亦重申，儘管新聞材料對新聞自由重要，新聞材料所獲的保護「並非絕對」，在刑事調查中搜查及檢取證據時，「新聞材料並無豁免」，在調查危害國安罪行時亦然；即使「指明證據」涵蓋新聞材料，亦不會減低本地法律對新聞自由的保障，因國安法與其他有關蒐證的本地法例並行，「是個連貫性的整體」，本地法律對新聞自由的保障，同樣適用於國安法手令，裁判官審視手令時，同樣須確保搜查及檢取新聞材料符合公眾利益，「擔當同樣的司法把關」，故駁回黎一方的上訴。

【案件編號：CACV 356、357/22】

（港區國安法）