黎智英案獲准用英御狀抗辯 高院：議題複雜 信會提供重要協助

據高院判辭，黎智英被控串謀發表煽動刊物及串謀勾結外國勢力共4罪，而控方針對黎的指控有兩項，其一是黎透過《蘋果日報》或其個人身分，發表及翻印煽動刊物，並串謀或請求外國勢力制裁香港及中國，危害國家安全；第二項是指黎參與指導、資助「重光團隊」。

高院首席法官潘兆初在判辭中歸納雙方理據。黎一方認為本案爭論的議題「尤其艱澀和複雜」，Owen將能協助梳理議題，且原本代表黎的資深大律師及兩名大律師均不能列席所有審訊日子。

反對申請的律政司及大律師公會則力陳，本案牽涉的法律議題並非「尤其複雜」，加入Owen不會對審訊增添重要幫助，又認為黎智英一方太遲申請。

指議題「不如律政司或公會所述簡單」

潘官指出，是次審訊將爭論的議題，包括黎接受傳媒訪問評論國安相關事務，是否足以構成「請求」外國勢力干預中國事務；控罪範圍是否過寬；及如何與保障言論自由取得平衡。潘官認為本案是勾結外國勢力控罪的首宗審訊，對本地的法律發展極重要，可能須透徹參考國際案例，例如歐洲人權法院案件。

判辭續分析，本案的議題「不如律政司或公會所述的簡單直接」，平衡維護國安的公眾利益與保障言論自由，是極之困難且須謹慎處理，認同黎一方指這議題尤其艱深。

串謀煽動刊物合憲否 上級未曾探討

潘官亦指出，本案將爭議串謀發布煽動刊物罪是否合憲，而高院或上級法院未曾探討此議題，雖然背後的法律原則已發展成熟，但法庭很可能需考慮，不少實行普通法的國家已修改甚至廢除相同的罪行，故預料此爭議極其複雜且影響深遠。

另外，黎一方亦爭議，律政司在黎智英涉另一宗非法集結案時，曾緊急聘用英國御用大律師David Perry任主控，在本案卻反對辯方聘用海外律師並不公平。判辭中反駁上述比較沒意義，法庭會獨立考慮每宗申請的利弊。

判辭總結，Tim Owen經驗豐富，專攻刑事罪行及人權法，「毋容置疑」會為本案帶來重要的協助，相信批准他來港抗辯有利公眾利益。

【案件編號：HCMP 1402/22】

明報記者

（港區國安法）

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