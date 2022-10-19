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2022年10月19日星期三
港聞二
施政報告重點人才屋地 主打經濟民生少談政治 設《政策措施》篇章詳細解說
中大民調：李家超評分46.5升3.6 不滿政府表現者跌
巡查揭仁濟院舍員工涉虐兒 兩月內第三間
立會選委界4議席12‧18補選
百環境樣本陰性 深水埗類鼻疽個案源頭仍未明
青年遭磚砸斃 父認屍哭訴：點解要返呢日工 兄指弟無安全帽無吊運牌 會追究
屬海事工業意外 3年5死22重傷
千人停工 勞處：天秤意外料查4個月
旺角警署外集結襲警 青年判勞教
私了律師案 4被告求情 有稱鹵莽犯案
9歲童竹園南邨梯間墮樓亡
堂食最快明年底禁派即棄膠餐具 環境局：疫下外賣增提早執行 棉花棒遮袋等膠製品同受管制
環保署長現常秘兼任 環境局倡重設
浸大第三代神舟護航椅 承托太空人返地球
商航中心擴建動土 林世雄：班次回升 投資合時
機場檢變壓器藏冰毒 市值4600萬
87歲謀殺假釋犯 腐液潑護老員囚15年
警DONKI偷580元食物 罰款2000元
兩車相撞 一剷壆一撼樹一男一女輕傷
巴士撞老翁重傷 車長：事主突後退
涉曲奇香腸贈囚犯 懲教助理被起訴
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【Emily】江玉歡質疑兒童參觀配水庫都要疫苗通
【Emily】鄭泳舜容海恩姚柏良參加維港泳 約埋練水
【Emily】工會盼政府代公僕澄清社會「不實指控」
【Emily】薛永恒浸大教書 黃錦星去港大
【Emily】政策總監離開 民主思路或棄港澳研究會項目
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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