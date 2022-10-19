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港聞二

87歲謀殺假釋犯 腐液潑護老員囚15年

【明報專訊】有謀殺前科的八旬翁，2020年大年初一疑因不滿護老院稱他在沒提前通知下遷出、沒收其8200元按金，向4名院舍職員淋潑通渠水，致對方面部、咽喉等二級燒傷。他承認兩項「有意圖而淋潑腐蝕性液體」罪，昨於高院被判囚15年。庭上被告不時大叫，指護老院「詐騙」，又指職員傷勢「假嘅」。法官陳慶偉斥被告是暴力的人，一旦事件不順遂就訴諸暴力，「從庭上表現可見一斑」。

冀毋須獄中終老 聞案情喊「詐騙」

被告李添銓（87歲）承認於2020年1月25日，在葵涌大隴街百好護老中心淋潑腐蝕性液體，非法及惡意傷害事主林筠皓及岑滿琴。辯方昨日求情稱，根據受害者創傷報告，兩名事主有永久傷勢，餘生都要承受痛楚，但被告犯案後留在原地無逃走，冀法庭考慮被告年紀老邁，酌情輕判，避免在獄中度過餘生。

法官陳慶偉聞言表示，明白被告可能在監獄終老，但被告可否提早出獄，最好交由行政長官決定，加上被告在另案假釋後重犯，「他選擇在80多歲再犯案，法庭為何寬大處理？」及後，陳官讀出控方案情摘要。被告聽到事發經過，不斷大叫護老院「向我詐騙」，又指自己「淋鏹水，唔係硫酸」，陳官下令休庭處理。

有事主二級燒傷 有患PTSD

陳官在小休後判刑，指事主林筠皓全身約7%被燒傷，身心承受極大痛苦，傷痛「非筆墨所能形容」，至於岑滿琴身心受創較輕，但仍受創傷後壓力症（PTSD）影響。

陳官提及，被告有兩項涉暴力案底，包括曾持刀捅死同事，於2001年被裁定謀殺罪成、判囚終身；至2017年4月被告獲行政長官批准假釋，2018年6月出獄。

官：犯案證監禁對被告欠阻嚇

陳官認為，被告獲假釋近18個月後再犯，反映長期監禁對被告的阻嚇力不大，並形容被告和早年干犯謀殺案時一樣危險，除非他對社會構成的危險可完全消除，否則不應獲釋。

陳官直言，被告趁職員午膳時間犯案，屬細心計劃，其中一支涉案通渠水含98%濃度硫酸，明顯有意對無辜者造成最嚴重傷害；又指事主身體被腐液濺中及燒傷，傷勢比同類案件更嚴重，就兩罪採納18年及9年為量刑起點。陳官考慮被告認罪及整體案情等，就兩罪判囚15年。

【案件編號：HCCC70/21】

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