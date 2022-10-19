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商航中心擴建動土 林世雄：班次回升 投資合時

【明報專訊】專為私人飛機及商務飛機提供服務的香港商用航空中心，去年與機管局簽署協議推展4億元擴建計劃，昨舉行動土儀式，工程料2025年完成。中心表示，冀擴建後配合機場三跑啟用，航班升降量可增一倍至每年約2萬架次，又指新冠疫情雖打擊中心業務，惟實施「0+3」檢疫政策後，航班升降量已較疫情最嚴峻時翻倍，受惠於國際金融高峰會、國際七人欖球賽、金融科技周3項活動在港舉行，中心近日收到不少航班查詢，有信心客戶會把私人飛機轉回香港停泊，客量回升。

翻查入境處年報，中心於2019年共有7500班航機及5.5萬名旅客和機員使用，2020年降至3600班機及1.93萬人次，分別跌52%及約65%。

香港商用航空中心總經理馮慧儀表示，「0＋3」實施後為應對人流回升，本月起已改善抵港檢測流程，以往客人須到機場本部客運大樓檢測，過程逾1小時，現落機後可直接在中心內採樣，需時5至10分鐘。受惠三跑建成，中心泊機位數量增加，料日後航班升降時段可更靈活。疫前國際與內地客各佔一半，盼兩地可盡早通關以刺激客量。

蘇澤光盼本港內地邊境消失

擴建後中心面積將增5倍，泊車位增一倍，會興建一棟新客運大樓及翻新擴建現有候機大樓。運輸及物流局長林世雄與商務及經濟發展局長丘應樺昨出席儀式，機管局主席蘇澤光致辭時向兩名局長說，他「有一個夢想」，本港與內地邊境可逐漸消失（disappearing border）， 盼政府簡化香港和大灣區出入境手續，設特別通道和通行證，過境時人面識別把數據儲於通行證內。

林世雄致辭時稱，機場航班數量已穩步回升，相信本港航空業將有「強勁反彈」，中心擴建是合時投資。

相關字詞﹕機管局 機場 香港商用航空中心

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