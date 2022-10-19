商航中心擴建動土 林世雄：班次回升 投資合時

翻查入境處年報，中心於2019年共有7500班航機及5.5萬名旅客和機員使用，2020年降至3600班機及1.93萬人次，分別跌52%及約65%。

香港商用航空中心總經理馮慧儀表示，「0＋3」實施後為應對人流回升，本月起已改善抵港檢測流程，以往客人須到機場本部客運大樓檢測，過程逾1小時，現落機後可直接在中心內採樣，需時5至10分鐘。受惠三跑建成，中心泊機位數量增加，料日後航班升降時段可更靈活。疫前國際與內地客各佔一半，盼兩地可盡早通關以刺激客量。

蘇澤光盼本港內地邊境消失

擴建後中心面積將增5倍，泊車位增一倍，會興建一棟新客運大樓及翻新擴建現有候機大樓。運輸及物流局長林世雄與商務及經濟發展局長丘應樺昨出席儀式，機管局主席蘇澤光致辭時向兩名局長說，他「有一個夢想」，本港與內地邊境可逐漸消失（disappearing border）， 盼政府簡化香港和大灣區出入境手續，設特別通道和通行證，過境時人面識別把數據儲於通行證內。

林世雄致辭時稱，機場航班數量已穩步回升，相信本港航空業將有「強勁反彈」，中心擴建是合時投資。