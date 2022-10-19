浸大第三代神舟護航椅 承托太空人返地球

長留太空 骨質流失

第三代護航椅在外形、物料使用及重量上均有改良，除加入護頸部分，亦可調整椅背角度，令太空人使用時更舒適，護航椅兩旁有手把便於攜帶。秦萊茵表示，改良前收集了太空人使用前兩代護航椅的意見，務求設計更貼近他們需求。

長期執行太空任務的太空人，容易出現骨質流失及頸動脈僵硬問題，浸大研究團隊開發的新藥物「核酸適配子藥物Apc001」，可望改善此情况。Apc001為中國首個獲美國食品及藥物管理局（FDA）「孤兒藥（即患者不多，藥廠無利可圖的藥物）」認定資格的適配子藥物。

開發新藥治骨質疏鬆

有份研發的浸大中醫藥學院助理教授于媛媛表示，研究結合浸大在貨運飛船「天舟一號」的研究成果，當中發現以治療骨質疏鬆的靶向硬骨抑素中，其中一種核酸適配子藥物Apc001可促進骨形成，同時不會增加心血管風險，以保障太空人心血管健康。于媛媛稱，Apc001將於內地2030年的探月計劃使用，未來Apc001可應用於社會，對治骨質疏鬆症及罕見遺傳性成骨不全症。

為配合適配子藥物Apc001使用，浸大團隊亦研發可在太空應用的無針孔注射器，無針孔設計因考慮到安全問題。團隊稱注射器可重複使用，以皮下注射方式每月注射一次，以減輕太空人骨質流失。

「創新科技嘉年華2022」於本周六（22日）開始，一連9日在香港科技園舉行，今年以「創科力量，夢想啟航」為主題，展出大學及研發中心的最新創科發明及研究成果，包括上述項目。