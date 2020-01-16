堂食最快明年底禁派即棄膠餐具 環境局：疫下外賣增提早執行 棉花棒遮袋等膠製品同受管制

除即棄餐具外，該局亦計劃分兩階段管制其他有替代品或非必要的即棄塑膠製品，包括禁止製造、銷售或免費派發，涉及產品包括雨傘袋、熒光棒、酒店洗漱梳妝用品等 （見表）。首階段管制最快明年第四季實施，檢視首階段管制執行情况後擬定下一步路向。

管制即棄餐具包括發泡膠容器

即棄膠餐具管制計劃涵蓋9類餐具，包括發泡膠餐具、飲管、攪拌棒、進食用具、碟、杯、杯蓋、食物容器及食物容器蓋。首階段全面禁止零售及使用發泡膠及其他體積細小而回收困難，或已有成熟替代品的即棄膠餐具，包括攪拌棒、 飲管、刀叉匙碟等。可獲豁免特殊情况包括，向有醫療需要的顧客提供即棄膠飲管，以及特定處所因醫療或保安需要而使用即棄膠餐具。首階段管制全面禁止餐飲業處所向堂食顧客提供不同種類的即棄膠餐具。

次階段堂食外賣全面走塑

第二階段建議各類即棄餐具全面無塑，全面禁止零售及餐飲業處所向堂食和外賣顧客提供各類即棄膠餐具。環境局稱，因應市場上能提供合適替代品的供應商數目相對有限，故實際實施第二階段的時間，將取決於非塑料替代品的普及和能否負擔。

綠惜地球歡迎上述措施，建議政府規管涵蓋外賣平台，訂立清晰即棄餐具減量目標，以便公眾監督減塑成效。綠惜地球另建議政府提供更多可重用餐具或其他減用方案，而非變相鼓勵餐飲處所轉用其他物料製成的即棄餐具。民建聯環境事務發言人鄭泳舜認為，政府應盡快於不同層面全面推廣「走塑」，讓宣傳能更具針對性。

受管制電器倡擴大涵蓋範圍

另外，就廢電器電子產品生產者責任計劃，環境局建議擴大3類現行受管制電器的涵蓋範圍，包括將雪櫃由現時額定總容積不超過500公升增至900公升；將洗衣機由現時額定洗衣量不超過10公斤增至15公斤，並包括新增的獨立式乾衣機；以及新增的抽濕機。其中洗衣機、獨立乾衣機、空調機及抽濕機循環再造徵費為每件125元。優化計劃預計最快2024年第四季實施。