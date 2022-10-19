私了律師案 4被告求情 有稱鹵莽犯案

辯方：事主作供清晰

顯沒永久傷害

4名被告依次為唐健帮（33歲）、譽韋崙（27歲）、鄭學洺（25歲）及王浩雲（17歲）。唐健帮在法官裁定其向警方招認證供可呈堂後，改為承認暴動及有意圖而傷人罪；餘下3人在開審時承認非法集結及有意圖而傷人罪。

庭上透露，譽韋崙有一項襲警案底，辯方求情稱他平日有做義工，教導自閉症學童，並呈上由親友、派飯義工等撰寫的14封求情信；鄭學洺亦呈上14封求情信，引證他過往品格良好，是受社會氣氛影響，出於鹵莽及衝動才犯案。辯方續稱，在片段中鄭學洺施襲不足兩秒，他亦沒使用武器，且深感悔意，望獲從輕發落。

官索17歲被告教導所報告等

至於17歲的職訓局學生王浩雲，辯方期望法庭考慮他仍非常年輕，過往品格良好，亦在候審其間積極更生，雖然本案的傷人控罪屬例外罪行，並非強制索取教導所等青少年罪犯報告，但仍冀法庭考慮。

暫委法官鄧少雄聽罷陳辭，為王索取教導所、勞教中心、更生中心及青少年罪犯委員會報告，另外3人亦索取背景報告，其中次被告另索取心理報告。散庭時，旁聽親友向被告揮手，其中一名女子不住飲泣，嗚咽道「我愛你呀！」

【案件編號：DCCC 65、66/21】

（反修例風暴）