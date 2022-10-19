旺角警署外集結襲警 青年判勞教

求情稱遭警棍打後曾住院6天

被告陳輝烆（現20歲）聞判後輕拍胸口，散庭時親友對他豎起拇指。辯方求情稱，連串事件發生在一瞬間，被告最初不知警員身分，直至被警棍打頭；他其後頭部縫針及住院6天。辯方重申被告對警員受傷感抱歉和內疚。不過香官拒絕接納被告解釋稱其裝備由他人提供及不知警員身分，認為被告不會對志同道合者反抗。

兩警受襲 一斷指骨

香官判刑時表示，當日時值反修例運動高峰期，本案歷時約一小時，警方要求人群散去不果，被告攜帶物品是有備而來，他更將紙皮置於路旁火堆，鼓勵他人破壞。另外，警員執法象徵法紀，就襲警罪一般須判監阻嚇，被告為了逃脫而襲擊兩名警員，致其中一人手指骨折，情節嚴重，但考慮到被告年輕和沒案底，平衡懲罰、阻嚇及更生後，判被告入勞教中心，並寄語他改過自新、守法守紀。

案情指出，被告當時配備頭盔、防毒面罩等，被制服時打警員7608的頭及拉扯其手指，致他手指骨折，告病假逾一個月。被告又拗曲警員15120的手指，造成觸痛。同案兩男子早前認罪，判囚4個月及140日，其餘3被告不認罪，明年1月受審。

【案件編號：WKCC1825/22】

（反修例風暴）