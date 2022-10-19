千人停工 勞處：天秤意外料查4個月

稱若滿意改善安全 可撤停工令

立法會人力事務委員會昨開會討論改善建築地盤職業安全政策及措施。勞福局副局長何啟明表示，勞工處高度關注近期多宗建造業致命工業意外，包括塔式起重機及吊船倒塌、工人從吊船墮下、工人從拆卸中地盤孔洞墮下，正全速調查，以確定成因並提出改善措施，查找持責者的法律責任。

多名議員關注安達臣道地盤天秤倒塌意外。勞工界議員、工聯會理事長黃國關注勞工處何時完成事故調查，稱社會非常重視事件，另多個地盤因此停工，影響逾千工人，希望盡快完成調查，「看看可否復工」。何啟明回應稱，必須確保承辦商不同地盤工程都符合安全，才可復工。

郭偉強：會否補貼支薪

何啓明：邏輯不是很通

陳家禮表示，相信可在意外事發後4個月完成調查，會盡快完成並適時公布結果。黃國追問是否代表精進建築逾千工人同樣需停工4個月，陳表示有與承建商溝通，會檢視能否做到改善安全措施，若滿意便會考慮撤銷暫時停工令。

工聯會郭偉強關注懲罰公司停工後，不少工友「手停口停」，問當局是否應要求公司照支薪，或政府會否考慮提供補貼。何啟明質疑若有公司涉嫌違規及整體安全出問題，「我們還要給予他們補貼？Logic（邏輯）不是好通」。郭偉強表示，無人會同情被罰的公司，但希望政府關注有工人因此「手停口停」。

民建聯顏汶羽關注如何應用智慧工地的理念，稱希望政府能從預防工作入手改善職安健問題，呼籲政府帶頭在工務工程招標引入條款或提供誘因，令更多承辦商在地盤引入智慧工具，並期望政府資助私人發展商使用有關技術。