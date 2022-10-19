青年遭磚砸斃 父認屍哭訴：點解要返呢日工 兄指弟無安全帽無吊運牌 會追究

【明報專訊】前日大角嘴新油麻地公眾貨物裝卸區一艘以吊臂吊運沙磚的躉船懷疑斷繩，一組共重約1噸的磚頭墜下，砸斃首日上班的26歲工人黃嘉俊（圖）。昨日黃的親友到殮房認屍，黃父不斷哭訴：「點解要返呢日工……」在朋友眼中，黃嘉俊是開心果，也是家中孝順子。胞兄阿雄說弟弟為人勤力，日打兩份工養家，正計劃結婚，未料發生意外。阿雄說，弟弟沒有吊運相關牌照，事發時無安全帽，批評公司未做安全措施，「冇牌點解會安排佢做？」揚言追究到底。
職員：不清楚有否吊運牌頭盔
本報致電涉事公司宏利建材，職員承認黃嘉俊為該公司的散工，但不清楚他有否持吊運牌及事發時有否頭盔。海事處回覆稱正展開調查，若發現任何人違反海事工業安全法例，會依法處理。
10多名死者親友昨到葵涌殮房認屍，黃父哭成淚人，質疑磚塊正常有卡板承托，磚塊疊高亦不應超過「一碼」，而事發時磚塊綁成「兩碼」高，更為不穩，揚言要控告涉事公司。親友昨晚再到現場冒雨拜祭，眾人神情哀傷。
準備結婚 日打兩份工
死者胞兄阿雄說，退休的父親身體欠佳，幼弟剛畢業，自己最近新婚搬家，太太有身孕，嘉俊成家庭經濟支柱。阿雄形容嘉俊為人勤力，一畢業便打工幫補家計，嘉俊有一個身在內地的女友，準備結婚，故日打兩份散工儲錢，日掙約800元。嘉俊原在物流公司工作，惟開工不足，經朋友介紹到貨物裝卸區做散工。阿雄對意外感自責，說若非自己結婚搬家，家庭經濟狀况可能較好，弟弟或不用做這份工作。
僱主給15萬辦後事 兄：唔OK
前日下午，阿雄太太有早產迹象，他送完太太到醫院檢查，自己剛回家便收到通知弟弟出了意外，腦海頓時一片空白，他昨憶述時亦不禁抽泣。兩日來，阿雄一邊處理亡弟的事，一邊到醫院照顧太太。他得悉嘉俊事發時沒有安全帽，亦一直沒有吊運牌，質疑公司未做足安全措施，哽咽道：「冇牌點解會安排佢做？」他說公司未解釋為何磚頭會墜下，僅提出「賠償」15萬元以助處理亡弟身後事，「當然唔OK，一條人命得15萬？」
相識10多年的南哥憶述，與嘉俊在一間餐廳認識，二人有數之不盡的回憶，「嗰陣一齊送外賣，之後再去做倉，一齊捱」，嘉俊在物流公司從事倉務工作，包括分貨、拉唧車、砌卡板等。他說嘉俊父母離異，其父年邁，可選擇的工種有限，加上幼弟未有工作，故嘉俊多年前已一日打兩份工，過去曾透露感疲累，但仍積極說「都慣咗」。
工傷權益會：鬆綁工作需持牌
南哥說嘉俊生前從事不同散工，「18區都會去」，主要以運輸、裝卸為主。他知道嘉俊打算結婚，「10幾年老友，我仲講好做佢兄弟」，詎料未能兌現承諾，非常難過。他形容嘉俊為人樂觀，是朋友圈中的「開心果」，對方更是自己的傾訴對象。
工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，據悉死者在工場為磚頭鬆綁，相關工作需具備索具工（叻㗎）牌照，而他生前任職雜工，若僱主要求他做鬆綁工作，或令其處於不安全位置，有可能違法。
死者兄長恒生戶口：937-285989-888（Wong Kit Hung）