青年遭磚砸斃 父認屍哭訴：點解要返呢日工 兄指弟無安全帽無吊運牌 會追究

職員：不清楚有否吊運牌頭盔

本報致電涉事公司宏利建材，職員承認黃嘉俊為該公司的散工，但不清楚他有否持吊運牌及事發時有否頭盔。海事處回覆稱正展開調查，若發現任何人違反海事工業安全法例，會依法處理。

10多名死者親友昨到葵涌殮房認屍，黃父哭成淚人，質疑磚塊正常有卡板承托，磚塊疊高亦不應超過「一碼」，而事發時磚塊綁成「兩碼」高，更為不穩，揚言要控告涉事公司。親友昨晚再到現場冒雨拜祭，眾人神情哀傷。

準備結婚 日打兩份工

死者胞兄阿雄說，退休的父親身體欠佳，幼弟剛畢業，自己最近新婚搬家，太太有身孕，嘉俊成家庭經濟支柱。阿雄形容嘉俊為人勤力，一畢業便打工幫補家計，嘉俊有一個身在內地的女友，準備結婚，故日打兩份散工儲錢，日掙約800元。嘉俊原在物流公司工作，惟開工不足，經朋友介紹到貨物裝卸區做散工。阿雄對意外感自責，說若非自己結婚搬家，家庭經濟狀况可能較好，弟弟或不用做這份工作。

僱主給15萬辦後事 兄：唔OK

前日下午，阿雄太太有早產迹象，他送完太太到醫院檢查，自己剛回家便收到通知弟弟出了意外，腦海頓時一片空白，他昨憶述時亦不禁抽泣。兩日來，阿雄一邊處理亡弟的事，一邊到醫院照顧太太。他得悉嘉俊事發時沒有安全帽，亦一直沒有吊運牌，質疑公司未做足安全措施，哽咽道：「冇牌點解會安排佢做？」他說公司未解釋為何磚頭會墜下，僅提出「賠償」15萬元以助處理亡弟身後事，「當然唔OK，一條人命得15萬？」

相識10多年的南哥憶述，與嘉俊在一間餐廳認識，二人有數之不盡的回憶，「嗰陣一齊送外賣，之後再去做倉，一齊捱」，嘉俊在物流公司從事倉務工作，包括分貨、拉唧車、砌卡板等。他說嘉俊父母離異，其父年邁，可選擇的工種有限，加上幼弟未有工作，故嘉俊多年前已一日打兩份工，過去曾透露感疲累，但仍積極說「都慣咗」。

工傷權益會：鬆綁工作需持牌

南哥說嘉俊生前從事不同散工，「18區都會去」，主要以運輸、裝卸為主。他知道嘉俊打算結婚，「10幾年老友，我仲講好做佢兄弟」，詎料未能兌現承諾，非常難過。他形容嘉俊為人樂觀，是朋友圈中的「開心果」，對方更是自己的傾訴對象。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，據悉死者在工場為磚頭鬆綁，相關工作需具備索具工（叻㗎）牌照，而他生前任職雜工，若僱主要求他做鬆綁工作，或令其處於不安全位置，有可能違法。

死者兄長恒生戶口：937-285989-888（Wong Kit Hung）