百環境樣本陰性 深水埗類鼻疽個案源頭仍未明

患者家中兩樣本陽性 細菌量「極低」

截至昨日，今年錄得29宗類鼻疽個案。衛生署昨在深水埗舉辦「預防感染類鼻疽健康講座」，席間衛生防護健康促進處高級醫生楊芊芊交代，有17名深水埗居民先後於8月8日至10月2日期間發病，當中4人已離世。

衛生防護中心昨在新聞稿表示，患者的家居接觸者均無病徵；又指初步可排除傳播與食物或產品有關；防護中心在深水埗收集107個環境樣本，包括從附近公園及地盤採集的泥土樣本、與患者居住樓宇相關的水樣本及環境拭子樣本，在家居採集的灰燼樣本，均對類鼻疽核酸檢測呈陰性。而17名患者分別分佈於白田邨的5幢樓宇、石硤尾邨的3幢樓宇和其餘於深水埗的8幢樓宇。

袁國勇：供水系統氯氣可殺相關細菌

袁國勇團隊亦有參與環境調查，在個別患者的家中採集31個環境樣本，並在同一住戶家中浴室水龍頭、花瓶內壁拭子樣本對類鼻疽伯克氏菌核酸檢測呈陽性反應，樣本細菌含量「極低」。防護中心已通知水務署檢視該區的供水系統及過去3個月的維修保養紀錄，並無發現外來物污染供水的事故，相關配水庫及該區的食水樣本化驗檢測亦未見異常。

袁國勇向本報表示，兩個樣本的核酸檢測呈陽性，但樣本的細菌培養結果均呈陰性，反映細菌含量相當低，或並非活菌。他補充，陽性樣本有可能從患者身上脫落，或受空氣、水源等污染，目前未有足夠科學證據掌握深水埗出現多宗類鼻疽的原因及源頭，需進一步監察情况。袁又指出，供水系統的氯氣有助殺死相關細菌，若市民希望「穩陣啲」，使用水龍頭可先等候數秒才取用食水，長期病患可先煮沸水喉水才用來刷牙。