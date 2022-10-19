立會選委界4議席12‧18補選

多政黨有意派人參選

4個補選議席原屬現任副律政司長張國鈞、民青局長麥美娟、創新科技及工業局長孫東、審計署長林智遠。據了解，多個政黨有意派人參選，有意參選者亦在黨內表達意願，因此預計「是次補選將是有競爭選舉」。工聯會會長吳秋北表示，會積極考慮派人出選，強調要在內部產生人選並不困難。

選舉事務處表示，選委會界別補選的獲提名者，須為年滿21歲的香港永久居民中的中國公民，已登記為地方選區選民，並在提名前3年內通常在港居住，而且沒有外國居留權，但毋須是選舉委員會委員。

選委界補選每名獲提名者必須得到最少10名，但不多於20名選委簽署同意提名，當中須包括選委會5個界別中的每個界別不少於兩名但不多於4名委員的提名。有意參選者須在提名期內親自提交提名表格及「候選人資格審查補充資料表格」等資料，以供資審會考慮提名是否有效。