施政報告重點人才屋地 主打經濟民生少談政治 設《政策措施》篇章詳細解說

23條立法 稱需全面研究

李家超昨日出席行會前手持《施政報告》及《政策措施》文本見記者，表示在不同範疇訂立很多政策措施。被問到《施政報告》會否觸及人才、公共衛生和國安範疇，李家超着記者耐心等待。就《基本法》23條立法，他重申香港有憲制責任立法，但面對複雜的地緣政治情况，政府需全面研究以確保立法能應對所有可以預視的情况。

中共二十大正在北京召開，李家超昨表示，中共中央總書記習近平發表工作報告有關港澳的內容非常豐富，是政府未來工作的行動指南，報告中對「一國兩制」實踐的「精闢論述也是推動香港發展的定海神針」。

將公布過百項KPI等指標

土地房屋、創科、吸引人才等範疇預料會是今年《施政報告》重點。就土地房屋，料會重啟私人參建公營房屋模式，並優化相關流程；另預計將增加「過渡性房屋」數目，並由政府主導興建。在創科和人才方面，有消息指政府將向策略性創科基金投放更多資金，放寬海外人士置業印花稅，並會設立「搶人才辦公室」協調各政策局制訂措施吸引人才。

基建方面，據悉政府將提出興建北環線南延的「中鐵線」，連接錦上路至九龍塘，亦擬建連接北部都會區東西兩面的「北都公路」。政府銳意將香港發展成「中外文化交流中心」，在文化範疇，有傳媒引述消息指將提出新建4所博物館。李家超競選時表示，會在上任百日為指定項目設立關鍵績效指標（KPI），他早前表示已就各個指定項目訂立過百項包括KPI等不同指標，涵蓋土地房屋、人才策略及醫療社福等範疇，將會在《施政報告》公布。

李家超今日早上11時將會到立法會宣讀《施政報告》，下午3時半出席記者會回應傳媒提問，傍晚7時半則會出席《施政報告》電視論壇。明日早上先出席電台節目，早上10時半再到立法會出席《施政報告》答問會接受議員質詢。李家超今日完成發表《施政報告》後，全文將於網上公開，市民亦可到各區民政諮詢中心索取《施政報告》文本及相關刊物。印有《施政報告》重點的單張也會在16座政府辦公大樓、7間主要公共圖書館和全港60個公屋商場派發。

明報記者

（施政報告前瞻）

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