李律仁：港人才庫勝九七前 商湯CEO：缺企業吸納

李：外圍經濟差 料移民較九七前更快回流

李律仁接受本報訪問時說，與金融業關係緊密的專業如律師及會計等人才「是走了一些」，但對比1997年前的移民潮，今次影響較微。他說現時本港大學教育發展及人才庫比當年成熟，相信業界可應付，例如培訓及晉升更多年輕員工接替中層崗位。他估計因外圍經濟環境不好，近年移民的港人會比當年的一批更快回流。

李律仁說，比起推出人才政策，政府亦可推出更多便利金融業措施，例如吸引更多「家族辦公室」在港成立，為高資產家族企業提供資產管理服務，令金融人才有更多發展機遇。今年6月財庫局回覆立法會議員查詢時稱，政府目標下半年提交修訂條例草案，冀透過提供利得稅寬免，吸引家族辦公室在港營辦。

疫情亦是令在港海外人才流失原因。李說，以港為基地、負責管理亞太區業務的職位，在經濟學上有一定「黏附性」（stickiness），故即使之前實施較嚴厲入境檢疫措施，相關崗位初期並未離去；他相信隨防疫限制放寬，部分「未黏附」在其他地方的崗位將重返。

尚海龍籲促進科技界創業氛圍

尚海龍則認為，科創界應對人才問題首要做好本港「產業的頂層設計」。他說本港每年有不少科技專業相關的大學生畢業，但本港無足夠企業吸納，認為要有產業政策配對人才。他建議港府促進科技界創業氛圍，又以商湯支持的非牟利項目「香港人工智能及數據實驗室」為例，稱5年間孵化80多間初創企業，為400名青年提供就業機會，有助人才留港。

尚海龍說，要留人才亦需令其有「獲得感」，舉例其認識的一名科大博士生原打算留港發展，惟在發表一篇與自然科學相關論文後，獲上海交通大學關注，對方提供住屋、伴侶就業及子女教育支援，令其決意赴滬發展，認為政府亦可由此着手留人才。

明報記者 鄭律銘

（施政報告前瞻）