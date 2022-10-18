網民談政策「人才」最熾 「搶才」多質疑 有報道指將設「搶才辦」 學者對成效有保留

明報記者 鄭啟智

陳茂波預告施政報告出招吸企吸才

本報與慧科訊業及黃潔慧策略溝通工作室合作分析關於施政報告的網上輿情。有關施政報告的大數據由慧科提供，再經本報分析，資料蒐集期由7月1日至10月12日，包括12,338篇帖文及35,084則留言，主要來自facebook、Instagram、討論區等社交平台及新聞媒體網站。

關鍵字「疫情」列前十 房屋較少討論 新聞、專頁帖文提房屋多於人才

在有關施政報告留言的關鍵字方面，出現最多的議題是「人才」，達2264次，其次是第9位的「疫情」，出現逾800次。至於房屋問題則較少被討論，「樓價」和「公屋」在關鍵字排名分別是第22位和第43位。以留言比例分析，在3.5萬則關於施政報告的網上留言當中，8399則關於「人才」，比例為24%，6870則關於「房屋」（佔20%），另有5758則關於「通關」（佔16%）。不過，主要來自新聞網站或社交平台專頁的帖文，提及房屋議題的次數則多於人才問題（見表）。

黃潔慧：網輿對港競爭力悲觀

檢視今次研究原始數據的慧科訊業時事分析顧問黃潔慧表示，施政報告的網上討論主要關注人才及疫情通關，其中就前者的討論較熱烈。她分析，人才問題討論主要關乎「推、拉因素」兩方面，「推」因素主要針對本港移民潮及人才流失，焦點在於本港政治氣氛；「拉」因素則關注本港與新加坡等地的競爭力，會比較本港與外地防疫政策等。

黃分析留言內容，認為網上輿情對本港競爭力感悲觀，不少人留言時認為新加坡比香港優勝，質疑本港吸引力。她特別指出，網上留言對於政府表示要「搶」人才的負面評價較多，質疑香港如何能搶人才。她認為政府需關注輿論情緒，在施政報告提出具體政策吸引人才。

李兆波指「搶才辦」僅「門面」 需有更進取政策

昨有傳媒引述消息報道，施政報告將提出設立「搶人才辦公室」，協調各政策局制訂吸引人才措施。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波對「搶人才辦公室」的成效有保留，認為關鍵在於辦公室的規格。他說，倘辦公室歸財政司長轄下，或未能有效協調政務司長轄下的政策局，認為特首和政務司長均加入辦公室較理想。

李兆波強調，設立辦公室僅是「門面」，實際政策更重要，形容施政報告已是政府吸引人才的「最後機會」，需公布未來發展的具體藍圖，在薪酬、生活環境、自由度等各方面着墨。他批評現時傳出的政策，例如放寬海外人士置業印花稅等欠吸引力，加上本港防疫政策較海外嚴厲，認為政府必須推出更進取措施，例如提供直接稅務優惠和津貼予海外人才。

（施政報告前瞻）

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