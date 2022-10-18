【Emily】中大新校徽突出鳳凰 網民製「雞仔惡搞圖」

底色不再分割 另推無校訓簡化版

Emily噚日去過中大，發現百萬大道望到嘅大型校徽、唔同建築物、校巴上印有嘅校徽暫未更新。不過校網、facebook等已換晒新校徽，有網民對此版本有啲意見，形容係「鳳凰變野雞」，有人仲設計咗惡搞版本，如將校徽上嘅鳳凰改為「雞仔啄米」。個圖案係出自電影《唐伯虎點秋香》嘅「神鳥鳳凰圖」！

有自稱中大學生喺Instagram發起聯署，反對中大管理層「擅改校徽」，話唔止係美學原因，更因為中大「人文陣地」決不可退；又話大學辨識向來係大學至為重要嘅象徵符號，但校園內、外承載住集體記憶嘅符號正一一消逝，包括「民主女神像」同「民主牆」，𠵱家校徽簡化後，校訓都無聲無息地消失。

校長段崇智話，喺堅守中大創校使命以及「博文約禮」精神嘅同時，校方為大學形象注入新氣象，保留傳統之餘使大學更易辨識，更切合現代及未來發展。咁設計用咗幾多錢？校方回覆Emily話有關今次計劃嘅開支，由於涉及內部商業資料，「恕未能提供」。