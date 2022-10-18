【Emily】科學園無人駕駛巴 明年初免費搭 下月起畀園內公司使用 試行一年

無人駕駛巴士由園區企業城系有限公司研發，size同客貨車差唔多，車內有顯示屏同緊急煞車按鈕，叉足電要3個鐘，可行160公里。車上設有11個不同種類感應器，偵測70米內嘅行人、物件同車。試行期間收集到嘅數據會集合到科技園公司嘅科技驗證平台STP Platform分析，協助無人車日後喺香港嘅發展同應用。

Emily噚日實測搭無人駕駛巴士由科學園12E大樓去19W大樓，途經兩個迴旋處，約1公里車程行咗9分半鐘左右，途中不時有車「爬頭」。據Google Maps顯示，該路線一般步程約8分鐘、車程約3分鐘。研發人員話，車偵測到有障礙物會慢慢停低，若有人或動物衝出馬路，就會啟動緊急煞車系統。

研發商：模擬打風測試證實安全

香港科技園公司STP Platform總監霍露明話，無人駕駛巴士暫會喺非繁忙時間行駛，運輸署正就無人車立法，今次試驗計劃可提供大量數據。城系有限公司行政總監黃慧敏話，車嘅訂製造價介乎200萬至500萬元，視乎性能同產量，又提到曾模擬真實嘅打風場景測試，證實安全。佢同Emily講：「車速快慢唔係重點，而係香港終於有無人車喺道路上行駛。」