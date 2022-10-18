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港聞
2022年10月18日星期二
港聞二
網民談政策「人才」最熾 「搶才」多質疑 有報道指將設「搶才辦」 學者對成效有保留
李律仁：港人才庫勝九七前 商湯CEO：缺企業吸納
談KPI 學者：官員「真問責」極少
施政報告明公布 擬建中鐵線 北環線南延九龍塘
電話滋擾法官認藐視 自閉青年緩刑 官關注另控刑事「雙重處罰」 律政司：法庭可整體量刑
幼遭家暴歷母自殺 家舍度童年遭欺凌
首醫生認暴動 「反極權遊行」9人認罪
堵路攜士巴拿玻璃膠 護士認藏武囚半年 案發至起訴近32月 少女酌情判社服
嘲殉職水警「抵死」控煽動 警員爭議上司逼交手機
吊臂搬磚斷繩 砸斃年輕工 死者首天裝卸區工作 工會：風下躉船搖晃增損耗
保良局院舍檢討委會首開會 先檢視0至3歲組別
職安例倡延簡易檢控時限 議員指太長 局方：或修正
3款兒童牙膏太酸 不符內地標準 或損琺琅質 另兩款氟含量不達標
嬰幼兒紫菜高碘 有食一份超每日推薦攝入量
「先買後付」投訴增 消委：潛在收費多
退休教師襲外傭判緩刑 官：非為奴為婢
交警警署上彈走火 無人傷
明年接任嶺大校長 昨見師生校友 秦泗釗：學生會對學校重要
抗疫千日 輸入首破400 何栢良倡打3針密切接觸者免檢疫
颱風納沙遠離 塌樹壓新巴7輕傷
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【Emily】科學園無人駕駛巴 明年初免費搭 下月起畀園內公司使用 試行一年
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【Emily】接棒選勞顧會 林偉江：勞資非你死我活
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【明報專訊】（請看附圖）
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