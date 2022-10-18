退休教師襲外傭判緩刑 官：非為奴為婢

辯方求情稱，被告周靜儀（65歲）還押一周半，明白失去自由的痛苦，且其患冠心病的丈夫曾「通波仔」，容易疲累，需要被告照顧，但仍舟車勞頓探望還押的她；被告在求情信表示，看到丈夫受苦，比自己失去自由更難受。辯方續稱，被告積極配合警方，尋求教會支持，亦承諾會控制情緒，冀法庭判處罰款。

求情指需照顧冠心病夫

張官判刑時稱，被告坦白認罪為最大求情理由，這類襲擊外傭案件，判刑時不可向公眾傳達錯誤信息，以為襲擊外傭可以罰款處理。背景報告指出被告當時要求事主為她按摩手部，事主沒反應；事主受襲時欲錄影過程，被告則一度欲搶去其電話。張官稱，若被告認為事主沒遵守合約，可將事主辭退，毋須訴諸暴力；被告獨力照顧丈夫都感辛苦，何况事主更需照顧兩人，重申事主只是僱員，並非為奴為婢，判監是合適選項。

報告：停抑鬱藥 未控制情緒

張官續稱，精神科報告顯示被告案發時停服抗抑鬱藥一年，失眠數天，故未有好好控制情緒。雖然被告未有對事主和顏悅色，但沒證據顯示她以往亦曾襲擊事主，另考慮被告需要照顧丈夫，未來難以聘請外傭，終以入獄6周為量刑起點，認罪扣減至4周，緩刑18個月。

【案件編號：STCC1929/22】