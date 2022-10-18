「先買後付」投訴增 消委：潛在收費多

消委會表示，近年銀行或個別平台推出「先買後付」新興金融產品，標榜「先享受、後付款」，聲稱可提供免息分期付款，應用於網上及小額交易，消委會今年接到的投訴中，平均每宗個案涉款1700元。

9平台僅1有放債人牌照

消委會檢視當中的逾期付款條款，發現不同平台各有規定及不同名目收費，例如延期付款行政費、戶口解凍手續費等，收費由50至300元不等，又或以年利率計算。部分平台的條款顯示平台可在未知會消費者下自行決定更改行政費用。消委會提醒，消費者如未能及時付款，衍生的費用可能不低，平台甚至可交由第三方收款代理追討欠款，以及可隨時以任何理由拒絕、暫停或終止消費者的帳戶。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，現時本港有9個「先買後付」平台，3個是銀行提供服務，當中一個取得放債人牌照，惟其他未取得相關牌照。她認為「先買後付」性質有如借貸，惟暫未有清晰法律監管，建議非銀行提供的「先買後付」平台應向公司註冊處申請放債人牌照，並參考金管局最近對銀行發出的指引，加強保障消費者。

大狀：現無法例規管相關服務

大律師陸偉雄形容非銀行推出的「先買後付」產品為「無王管」，因現時沒有任何法例可予以規管，若消費者遇到問題，極其量只可向海關投訴機構違反《商品說明條例》，但消費者須指出平台有明顯犯規或犯法之處，否則海關難以受理。

（消委報告）