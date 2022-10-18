嬰幼兒紫菜高碘 有食一份超每日推薦攝入量

消委會測試的27款即食紫菜中，有18款屬零食紫菜、8款為壽司或飯團用紫菜，以及一款紫菜絲。測試當中有4款零食紫菜樣本標示供36個月以下嬰幼兒食用，因此屬嬰幼兒食物，測試結果顯示全部樣本的碘含量豐富，適量進食有助保持新陳代謝。

攝過量碘損甲狀腺功能

不過，消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀提醒，小朋友所需的碘量少，若每次進食很多紫菜，再加上進食海產或雞蛋等含碘食品，攝入過量會影響甲狀腺功能。消委會總幹事黃鳳嫺表示，不同年齡層最高碘攝入量上限不同，幼兒是100微克，成年人可耐受的最高攝入量為600微克。

消委會測試發現，「寶寶百味」一款紫菜被檢出每份含171微克碘，進食一份已超出1至3歲幼兒每日推薦攝入量約九成。消委會參考中國營養學會、澳洲及新西蘭為幼兒訂立的碘最高攝入量，進食兩份「寶寶百味」便已超出1至10歲小童的碘每日最高攝取量。

27樣本七成「高鈉」

測試亦發現，分別有七成及近四成紫菜樣本達到食安中心的「高鈉」及「高脂」食物水平，即每百克固體食物含超過600毫克鈉，以及每百克食物含超過20克總脂肪。測試的樣本中，最高納是「Topvalu」一款壽司或飯團用紫菜，每百克達4840毫克納，但若只食用一片，僅佔成人攝取上限3%。最高脂則是「小老板」一款辣香味的脆紫菜，每百克含60.4克脂肪。消委會表示，零食紫菜香脆可口，容易令人一次食用多份，增加攝入過量鈉和脂肪風險，對嬰幼兒和小童影響較大。

（消委報告）