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3款兒童牙膏太酸 不符內地標準 或損琺琅質 另兩款氟含量不達標

【明報專訊】消委會測試市面上30款普通和兒童牙膏，發現13款兒童牙膏樣本中，有3款的酸鹼值太低（即較酸），未能符合內地標準，或會損害牙齒琺瑯質。此外，有兩款聲稱含氟的兒童牙膏的氟含量亦低於內地標準，或未能加強鞏固牙齒。消委會又在16款牙膏樣本中檢出過敏香料成分，當中4款的檢出量超出歐盟法規需標示的上限，卻沒有按規定在成分表列出。消委會已將相關樣本交由海關跟進。海關表示已試購懷疑不安全的產品作安全測試，測試仍在進行中。

消委會根據內地標準，檢視市面上的牙膏，發現「艾美適」、「Dr Brown's」及「Tom's」的一款兒童牙膏樣本的酸鹼值低於內地規定，另有「Baby Coccole」及「艾美適」聲稱含氟的兒童牙膏的氟含量太低，低於內地標準，或未能加強鞏固牙齒（見表）。

生產商稱偏酸環境可抑細菌消委會：說法有誤

Dr Brown's牙膏的生產商回應稱，相關產品經實驗證實不含有害成分，而偏酸環境可抑制細菌生長。不過，消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀指廠商說法有誤，她表示牙膏酸鹼值太低會造成酸性的口腔環境，滋生細菌，且容易導致牙齒鈣流失，使用酸鹼值低的牙膏時，如刷牙力道大或使用的牙刷硬，容易造成牙齒琺琅質脫落，磨損牙齒。

至於是否需停用相關牙膏，消委會表示要視乎家長對兒童的愛惜程度，強調牙膏每日使用兩次，影響頗大。至於另外兩間廠商則未有回應消委會的報告。

4款牙膏過敏香料超歐盟上限

消委會另參考歐盟的《化妝品法規》，測試常見於牙膏的致敏香料「丁香油酚」及「檸檬烯」含量，因有小部分人會對這兩種過敏香料產生嚴重敏感反應，有海外報告指嚴重反應可引致接觸性皮炎，甚至口腔潰爛，結果發現當中有4款牙膏樣本的檢出量超出歐盟法規需標示的上限。

部分未有標示

安全成疑個案交海關

消委會總幹事黃鳳嫺表示，牙膏成分乃非常重要的資訊，認為生產商應提供更多資料及標示。她說過敏物質若碰到皮膚，或致消費者皮膚過敏，認為有部分廠商未有標示，情况不太理想。

被問到為何參考內地標準，同時又轉交個案至海關跟進，黃鳳嫺表示，雖然香港未有指定法例要求規管牙膏的成分和標籤資料，但若產品安全成疑，都會將個案交由海關跟進。

港未有法例管牙膏成分

消委會又表示，《消費品安全條例》中要求廠商有責任確保消費品達到合理的安全程度。

消委會曾於2014年測試26款普通牙膏及9款兒童牙膏，全部樣本的酸鹼值均符合內地標準。

明報記者

（消委報告）

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