嘲殉職水警「抵死」控煽動 警員爭議上司逼交手機

無警誡呈密碼 爭議不符證據例

被告崔駿民（26歲）報稱無業，當時駐馬鞍山軍裝巡邏小隊，據悉已辭職。辯方反對被告手機資料呈堂，稱去年9月29日上司勒令被告交出兩部手機和密碼，若不肯交出便再指控他違反上級指令，故被告不情願地遵從，同日獲歸還手機。

另外，被告在無警誡下向警方提供手機密碼，資料並不符合《證據條例》規定。被告於同日被指違反紀律，遭停職。及至10月，警方上門搜獲被告其中一部手機，被告沒透露手機密碼。

網罪科警長黃明浩供稱，網上巡查時在警方專頁的警徽頭像下，發現帳號「Chun Chui」於去年9月25日留言稱「換黑色喇水記女幫板應該死咗喇」及「不過係抵死」。黃認為「可疑、負面」，質疑該帳號有其他目的，他調查該帳號時看到被告與私家車的合照。

新界南總區重案組警長鄒偉健則表示，去年9月29日凌晨找剛下班被告，就他涉違反紀律調查。鄒要求被告交出兩部手機，向被告索取密碼後檢閱資料；被告曾轉載立場新聞關於林督察的報道，稱「狗官死一個點夠」、「希望有得認『魚』啦」及「最好就死╳埋喇」。審訊今續。

【案件編號：WKCC 4617/21】